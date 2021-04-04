Pelin otu nedir, faydaları nelerdir? Pelin otu (Artemisia bitkisi) nasıl kullanılır?

Bilimsel adı Artemisia olan pelin otu, papatyagiller familyasından yavşanın bir türüdür. Çeşitli içkilerin ana maddesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Peki, pelin otu nedir, faydaları nelerdir?

Halk arasında sindirimi kolaylaştırıcı özelliğiyle bilinen Artemisia bitkisi (Pelin otu), 120 cm'ye kadar uzayabilen bu bitki, grimsi ya da beyazımsı yeşil renkli, parçalı yapraklıdır.

Anadolu’da doğal olarak bulunan yavşan türü olan pelin otu, Türkiye’nin Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgesinde yabani olarak yetişmektedir. Tadı oldukça acı olan bu ot, ilaç yapımında kullanılmaktadır.

Peki, Pelin otu nedir, faydaları nelerdir? Pelin otu (Artemisia bitkisi) ne için kullanılır? İşte, pelin otu hakkında bilmeniz gerekenler..

ARTEMİSİA (PELİN OTU) FAYDALARI NELERDİR?

Pelin otu çayı mide bulantısı ve kusmaları önler.

Mide ekşimesi ve mide zafiyetine iyi gelir.

Midenin, bağırsakların, karaciğer ve mesanenin çalışmasını takviye eder.

Pelin otu yağı ağrıları dindirir.

Bağırsak kurtlarını düşürmede etkilidir.

Pelin otu şurubu, karaciğeri ve safra kesesini kuvvetlendirir.

Bağırsak iltihaplarına ve ishale iyi gelir.

Soğuk algınlığını yok eder.

Pelin otu merhemi yüzdeki sivilceleri ve ayak şişliklerini giderir.

Bitkinin, içerdiği acı maddeler nedeniyle bedeni uyarıcı, iştah açıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı etkileri vardır.

Sindirim salgılarının nitelik ve nicelik yönünden yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır.

Yüksek ateş ve enfeksiyon durumlarında güçlü bir iyileştiricidir.

Bedeni güçlendirici tonik etkisi vardır.

İdrar söktürücüdür.

Önemli not: Pelin otu zehir içerdiği için fazla tüketildiğinde sinir sistemini yıpratır. Bu nedenle pelin otunun hekim kontrolünde kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca mide ve bağırsak ülseri ile böbrek yetmezliği olanlar pelin otunu kullanmamalıdır.

PELİN OTU NASIL KULLANILIR?

Pelin otunu kullanmak için yarım tatlı kaşığı kuru karışım üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek 10-15 dakika süreyle demlendirilmeye bırakılır. Böylece hazırlanan çay, günde 2-3 kez içilebilir.

Pelin otu çayını 3 hafta içtikten sonra 2-3 hafta ara vermek gerekmektedir. Aksi takdirde birleşimindeki eterik yağ türevi zehirlenmelere neden olabilmektedir.

Hamilelerin uzman doktora başvurarak kullanması tavsiye edilmektedir.