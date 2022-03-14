Petrol
102.55
-4.07%
Euro
16.27
0.51%
Dolar
14.80
0.17%
Altın
924.06
-0.42%
Borsa
2088
1.69%
Bitcoin
578.380
-0.27%
BTXN Coin
38.76
-1.04%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 2 C
    Pfizer CEO'su: Dördüncü doz aşı gerekli

    Pfizer CEO'su: Dördüncü doz aşı gerekli

    Pfizer CEO'su Bourla, aşıların kısa süre etki gösterdiğini, dördüncü dozun gerekli olduğunu ve 1 yıl etkili aşı üzerinde çalıştıklarını söyledi.
    • AA
    • 14.03.2022 - 20:56
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 06:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünya genelinde aşılar ve önlemler nedeniyle koronavirüs aşısına karşı önemli bir mesafe alınırken yeni çıkan varyantlarla vaka sayılarında dalgalanmalar yaşanıyor.

    Salgın mücadelesindeki en önemli tartışma konularından biri de aşıları koruyuculuk süreleri ve varyantlara karşı etkileri.

    Bu kapsamda ilaç şirketi Pfizer'ın Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla, ABD’de bir TV kanalına açıklamalarda bulundu.

    "HER YIL AŞI YAPILMALI"

    Bourla açıklamasında korona aşısının her yıl grip aşısı gibi vurulması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

    "DÖRDÜNCÜ DOZ GEREKLİ"

    Bourla, "Üçüncü destekleyici aşıdan aldığımız koruma aslında hastaneye yatışlar ve ölümler için oldukça iyi ancak şu an dördüncü güçlendirici aşı gerekli. Mevcut korona aşıları enfeksiyona karşı uzun süre etkili değil" şeklinde konuştu.

    "1 YIL ETKİLİ AŞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

    Ayrıca Bourla, Omicron dahil virüsün bütün varyantlarına karşı en az bir yıl kullanılabilecek aşı üzerinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

    Pfizer CEO su: Dördüncü doz aşı gerekli #1


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!

    Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler o tarihte!
    Avrupa Ligi

    Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler o tarihte!

    'Ukrayna'da planlar onaylanan sürede tamamlanacak'
    Gündem

    'Ukrayna'da planlar onaylanan sürede tamamlanacak'

    Görüş Bildir