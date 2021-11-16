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    Pfizer, koronavirüs ilacının kullanım onayı için FDA'ya başvurdu

    Pfizer, koronavirüse karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvuruda bulundu.
    • AA
    • 16.11.2021 - 23:53
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    Pfizer, koronavirüs ilacının kullanım onayı için FDA'ya başvurdu

    ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüse karşı ağızdan alınan ilaç geliştirdi.

    Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaç, FDA'dan onay alması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak.

    AŞI YAPTIRMAMIŞ KİŞİLERİN TEDAVİSİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

    Pfizer, ağızdan alınan Kovid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu.

    ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

    Pfizer, koronavirüs ilacının kullanım onayı için FDA ya başvurdu #1

    'MERCK' İNGİLTERE'DEN ONAY ALMIŞTI

    ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

    İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

    Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

    Pfizer, koronavirüs ilacının kullanım onayı için FDA ya başvurdu #2

    Pfizer, koronavirüs ilacının kullanım onayı için FDA ya başvurdu #3

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