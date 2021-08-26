Pfizer: Üçüncü doz, antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

İkinci dozdan 5 ila 8 ay sonra yapılan üçüncü doz aşının antikora etkisi açıklandı.

Almanya merkezli BioNTech ile ortak koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer, üçüncü dozun etkinliğiyle ilgili açıklama yaptı.

Pfizer’ın yayınladığı yazılı açıklama, 306 denek üzerinde yapılan denemelerin sonucunu içeriyor.

ANTİKORU 3,3 KAT ARTIRDI

Buna göre ikinci dozdan 5 ila 8 ay sonra yapılan üçüncü doz aşının, antikor seviyesini 3,3 kat artırdığı tespit edildi.

Henüz tüm detayları yayınlanmayan araştırmaya katılan deneklerde üçüncü doz aşının yan etkilerinin, ikinci doz aşıdan farklı olmadığı da belirtildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ İÇİN ONAY BAŞVURUSU

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in, ABD’de 16 yaş ve üzeri için üçüncü doz aşıya onay başvurusunu bu hafta tamamlayacağı kaydedildi.

Washintgon yönetimi, geçen hafta virüse karşı Pfizer ve Moderna aşısı olmuş Amerikalılara ikinci dozlarından 8 ay sonra üçüncü dozu yaptırmalarını tavsiye etmiş ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay çıkması halinde üçüncü doz aşılamayı 20 Eylül’de başlatmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

FDA'DAN TAM ONAY

FDA, aralıkta acil kullanım onayı verdiği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısına hafta başında 16 yaş ve üstü için tam onay da vermişti.

Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozu ABD’de yalnızca 12 yaş ve üzerinde bağışıklık sistemi hastalığı bulunanlarda kullanılmak üzere acil kullanım onayına sahip.