Polen alerjisi olanlar uzmanından uyarı: Kıyafetleri açık havada kurutmayın

Alerjisi olanların kıyafetlerini açık havada kurutmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kutlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahar aylarının gelmesiyle birçok kişi de polen alerjisi de birçok belirti ile ortaya çıkıyor…

Çamaşırların açık havada kurutulmasıyla, polen alerjisi tetiklenebiliyor. Konuya dikkat çeken Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, polen alerjisi olanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

İHA’nın haberine göre; burnun, akciğerlerin ve gözlerin, havada süzülen alerjik maddelerin vücutla temas noktaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, şu sözleri kullandı:

“Hava yoluyla taşınan polenler, ev tozu akarları, küfler başlıca çevresel alerjenlerdir. Bahar aylarında polenler bitkilerin tohumlarına duyarlı olan insanlarda öksürük, astım atakları, geçmeyen burun akıntısı, hapşırık, burun, göz kaşıntısı, sinüzit gibi yakınmalara yol açar. Bu yakınmalarla birlikte halsizlik, yorgunluk ve hatta depresyon hali ortaya çıkabilir.

“Çimen ve tahıl polen alerjileri tedavisinde dilaltı tabletler kullanılabilmektedir”

Birçok hastanın kavak polenlerine alerjik olduklarını düşündüğünü fakat çoğunun çimen polenlerine alerjileri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Kutlu, şunları söyledi:

“Yeşil alanlardan uzak durarak polenlerden kaçınmak mümkün değildir. Polenler gözle görünmez ve rüzgarla çok geniş mesafelere yayılabilir. Tekrarlayan polen alerjisi olanlar şikayetleri başlamadan mevsim öncesi alerjik hastalıklara yönelik koruyucu ilaçlar kullanmalıdır. İlaç tedavisine rağmen inatçı şikayetleri olan, şikayetleri çok uzun süre devam eden hastalar için alerji aşıları tedavi alternatifidir. Çimen ve tahıl polen alerjileri olanların tedavisinde dilaltı tabletler kullanılabilmektedir.





“Hastalar, bazı basit korunma önlemlerinden dahi fayda görebilirler”

Aşılamaya sezondan 2 ay önce başlamakta fayda vardır. Enjeksiyon formundaki aşılar, ilaçlar gibi SGK ödeme kapsamındadır. Hastaların hangi polene alerjik olduklarının tespiti için alerjik hastalıklar uzmanlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Polen alerjisi olan hastalar, bazı basit korunma önlemlerinden dahi fayda görebilirler.

“Kıyafetler açık havada kurutulmamalı"

Alerjik çocuklar eve geldiklerinde kıyafetleri değiştirilmelidir. Kıyafetler açık havada kurutulmamalı, saça yapışan polenleri temizlemek için yatmadan önce saçlar yıkanmalıdır. Günlük kıyafetler yatak odasında çıkarılmamalıdır. Göz alerjisi olanlar geniş güneş gözlükleri kullanabilir. Araçlarımızın polen filtreleri sezon öncesi değiştirilmeli ve mümkünse araç kullanırken camlar açılmamalıdır.”