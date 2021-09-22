Probiyotik tüketmenin bağışıklık üzerindeki etkileri

Hastalıklara karşı kalkan oluşturmanıza yardımcı olan probiyotiklerin bağışıklık sisteminize sağladığı olumlu yanları keşfetmeye ne dersiniz?

Hepimiz, özellikle bu salgın sırasında bağışıklığımızı güçlü tutmanın yollarını arıyoruz. Sadece bu değil, tekrarlayan soğuk algınlığı ve grip, kış aylarında burun akıntısı, alerjiler, astım veya enfeksiyonlar, hepsi zayıf bir bağışıklık sisteminden kaynaklanır. Bu nedenle sadece hasta olduğumuzda veya kış aylarında değil, tüm yıl boyunca bağışıklığımıza dikkat etmek önemlidir.

Vücudun bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapan ve probiyotik bir gıdayı diyetin bir parçası haline getiren bağırsağınıza özen göstermek, güçlü bir bağışıklık sistemi sağlamanın yollarından biridir.

DÜŞÜK BAĞIŞIKLIĞIN EN YAYGIN BELİRTİLERİ

Bugün yaşam tarzımızda zayıf bağışıklıktan sorumlu birçok faktör var. Dengesiz beslenme, uyku ve egzersiz eksikliği, stres, kirlilik ve yaşlanma, bunların hepsi bağışıklığımızı zayıflatır. Yaşam tarzımızı iyileştirmek ve bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olmak için probiyotik fermente süt içecekleri, turşu gibi yiyecekleri eklemek çok önemlidir.

Vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olmak için bağışıklığın ne kadar kritik olduğu düşünüldüğünde, zayıf bir bağışıklık sisteminin belirti ve semptomlarını bilmek önemlidir. Önlemek tedavi etmekten daha iyidir.

Yüksek düzeyde stres: Uzun süreli stresin uyku düzenimizi bozduğunu, kilo alımına neden olduğunu ve vücuttaki hormonlarda dengesizliğe yol açtığını hepimiz biliyoruz. Tüm bu faktörler, zayıf bir bağışıklık sistemine neden olur ve vücudun enfeksiyonla savaşma gücünü azaltır.

Sık hastalanmak: Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları ve antibiyotikler sizin için bir yaşam biçimiyse, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye konsantre olmanız için bir uyarı işaretidir. Vücudunuz doğal antikorları ile bu sağlık tehlikelerini kaldırabilecek kapasitede olmalıdır.

Yavaş iyileşmek: Zayıf bir bağışıklık sistemi sık sık hastalığa neden olabilir ve ayrıca enfeksiyonlardan yavaş iyileşmekten sorumludur.

Yorgunluk: Zayıf bağışıklık sistemi, yeterli uykuya rağmen halsiz bir tutuma dönüşebilir. Çok fazla bir şey yapmasanız bile kendinizi yorgun ve enerjiniz düşük hissedebilirsiniz.

PROBİYOTİKLER VE BAĞIŞIKLIK

Beslenme ve diyet uzmanları, C vitamini ve antioksidanlarla yüklü farklı renkli sebze ve meyvelerle gökkuşağı diyeti dahil olmak üzere güçlü bir bağışıklık oluşturmak için farklı gıdalar üzerinde durmuşlardır. Bunlarla birlikte probiyotiklerin de çok umut verici bir etkisi vardır.

İngiltere’de zayıf bağışıklığı olan sporcular (erkekler ve kadınlar) üzerinde ilginç bir çalışma yapıldı. Çalışma, 16 hafta boyunca günlük fermente süt içeceği tüketiminin bağışıklıklarını iyileştirmelerine yardımcı olduğunu ve solunum yolu enfeksiyonu insidansını yüzde 50 oranında azalttığını gösterdi.

Probiyotikler, tüm yaş grupları için yararlı olan ve sadece bağırsak sağlığını iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda daha iyi bir sağlık düzeyi elde etmenize yardımcı olan ve sizi istilacı bakteri ve virüslerden koruyan faydalı bakterilerdir. Bu canlı mikroorganizmalar, bağırsaklarınız için bir dizi sağlık yararı sağlar ve diğer yararlı bakterilerle sinerji içinde yaşar. Probiyotikler ayrıca zararlı bakteri sayısını azaltır ve bağırsaktaki toksinleri azaltır.

Takviye ya da besinler yoluyla alınabilen probiyotiklerin vücudumuzdaki etkilerinin görülebilmesi için her gün düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Probiyotik ile zenginleştirilmiş yoğurt, kefir, boza, tarhana, fermente besinler, sirke, fermente peynirler hem ulaşılması kolay hem de kolaylıkla tüketilebilecek probiyotik besinler arasında yer alıyor. Probiyotiklere besin sağlayan prebiyotikler olarak ise yer elması, soğan, sarımsak, pırasa, kuşkonmaz, hindiba, keten tohumu, arpa ve yulaf olarak sıralanıyor.