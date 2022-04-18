Ayak mantarlarından şikayetçi olanlar için 2 malzemeli basit bir tedavi yöntemi sunan Prof. Dr. Ahmet Maranki, formülü anlattı.

Vücuttaki rahatsızlıklara tepkime olarak da meydana gelen el ve ayak mantarlarının yaygın tedavi yöntemleri olsa da vatandaşların evde az maaliyetle gerçekleştirmek istediği uygulamalar bulunuyor.

El ve ayakta meydana gelen mantarların nedenlerini farklı bir bakış açısıyla ele alan Prof. Dr. Ahmet Maranki de bu rahatsızlık için bir öneride bulundu.

Kısa sürede az malzemeyle çözüm

Kaya tuzu ve 5 litre suyla el ve ayak mantarlarındaki sorunun kısa süre içerisinde geçeceğini ifade eden Maranki, uygulama yöntemini de aktardı.

Ensonhaber'e konuşan Maranki'nin el ve ayak mantarına çözüm önerisi, videoda yer aldı.

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den el ve ayak mantarına çözüm VİDEO