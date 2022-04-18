Petrol
113.32
1.45%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
582.819
-1.90%
BTXN Coin
31.77
1.76%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Prof. Dr. Ahmet Maranki'den el ve ayak mantarına çözüm

    Ayak mantarlarından şikayetçi olanlar için 2 malzemeli basit bir tedavi yöntemi sunan Prof. Dr. Ahmet Maranki, formülü anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Prof. Dr. Ahmet Maranki'den el ve ayak mantarına çözüm

    Vücuttaki rahatsızlıklara tepkime olarak da meydana gelen el ve ayak mantarlarının yaygın tedavi yöntemleri olsa da vatandaşların evde az maaliyetle gerçekleştirmek istediği uygulamalar bulunuyor.

    El ve ayakta meydana gelen mantarların nedenlerini farklı bir bakış açısıyla ele alan Prof. Dr. Ahmet Maranki de bu rahatsızlık için bir öneride bulundu.

    Kısa sürede az malzemeyle çözüm

    Kaya tuzu ve 5 litre suyla el ve ayak mantarlarındaki sorunun kısa süre içerisinde geçeceğini ifade eden Maranki, uygulama yöntemini de aktardı.

    Ensonhaber'e konuşan Maranki'nin el ve ayak mantarına çözüm önerisi, videoda yer aldı.

    Prof. Dr. Ahmet Maranki'den el ve ayak mantarına çözüm VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Ali Erbaş: Çocuklar camilerimizin süsüdür
    Gündem

    Ali Erbaş: Çocuklar camilerimizin süsüdür

    Kayıp kimliği yüzünden, 17 yıldır borçtan kurtulamadı
    3. Sayfa

    Kayıp kimliği yüzünden, 17 yıldır borçtan kurtulamadı

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Görüş Bildir