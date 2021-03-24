Prof. Dr. Aydın: İstanbul'da 65 yaş üzeri aşıya direniyor

65 yaş ve üstünün aşı yaptırmaktan çekindiğini söyleyen Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Örneğin İstanbul'da belirli bir oranda 65 yaş üzeri, devlet aradığı halde aşıya direnenler var" dedi.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan ilk 5 ilden İstanbul'daki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, vakalardaki artışlara rağmen büyükşehirlerin kapatılmayacağı bir süreci gördüklerini söyledi.

Vakalardaki artışın Kasım ayı dönemine göre yaklaşık 4'te 1 yoğunlukta olduğunu belirten Aydın, "Belki geçtiğimiz aya göre sağlık hizmeti talep edenlerin oranı yüzde 100 arttı. Ama şu an, Türkiye'nin vermiş olduğu kasım ayındaki başarılı sağlık hizmeti 4'te 1 kapasite oranında çalışıyor" dedi.

"AİLE İÇİ BULAŞ ÇOK FAZLA"

Bazı kentlerin mimari yapısının vaka artışında etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Öyle kentlerimiz var ki, İstanbul'da 1 kilometre birleşik yapı mimarisi ile 4-5 katlı, ikişer daireli aile apartmanları var. Bu apartmanlar yapı mimarisi gereği 1 metrekare dahi balkonu olmayan binalar. Buralarda sokağa çıkma yasağı uyguladığınız zaman, hafta sonu bu binalardaki bütün aileler, 'apartman aile' konumuna dönüyor. Apartman aile konumuna dönünce de o zaman, aile içi bulaş çok fazla diyoruz. İçeride bu kadar kapalı kalacaklarına, açık alanda, mesafeli ve maskeli zamanı paylaşmak çok daha kıymetli görünüyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Türkiye'de en fazla bulaşın aile içi bulaş ile olduğunu açıklamasını hatırlatan Aydın, "Sokak kısıtlamasının geçirildiği apartmanların aile içi olmasına dikkat çekiyorum. Tek dairedeki bulaş başka bir şey, 10 dairenin hafta sonu kısıtlamasında birbirlerine gitmesinin oluşturacağı bulaşın çok daha fazla olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"65 YAŞ ÜZERİ AŞIYA DİRENİYOR"

İstanbul'da 65 yaş ve üstünün aşı yaptırmaktan çekindiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, son zamanlarda insanların 'hastalık biraz fazla; ama virüs çok ağır hasta yapmıyor' şeklinde düşündüğüne dikkat çekerek, "Aslında burada 65 yaş üzerinin ikinci doz aşılarını yaptıranların sayılarının önemli oranda olması önemli. İkinci doz aşılarını yaptıranların sayısı 5 milyon 100 bin. Bunun 4 milyonu aşağı yukarı 65 yaş üzeri, bunlar bağışık olunca önemli oranda hasta olmuyorlar; böyle bir tablo çok kıymetli. Ama böyle tabloya rağmen, devletin ücretsiz olarak evinde dahi aşıyı yapmasına rağmen, aşı yaptırmayan büyük şehirlerde belirli bir sayının olduğunu biliyorum. Örneğin İstanbul'da belirli bir oranda 65 yaş üzeri, devlet aradığı halde aşıya direnenler var. Böyle olunca da bu kesimde aşıyı yaptırmayan teyzelerimiz, annelerimiz olduğunu biliyoruz rakamsal olarak. O nedenle toplumun ana direği olan anneler, bu süreçte çocuklarına, torunlarına, eşlerine aşı yaptırmaları konusunda pozitif davranmalı." şeklinde konuştu.

Hastalığın ileri yaşta önemli oranda ölümcül olduğunu ve aşı yaptıranların ağır ve ciddi hastalık geçirmediğini belirten Aydın, "Bazen bilmediğiniz bilgiyi reddederek çözüm üretirsiniz. Muhtemelen büyüklerimiz, konuyu çok takip etmeyerek yaptırmama yoluna gidiyorlar. Aşıya direnmeyi çok sağlıklı bir temele oturtmuyorum. Büyüklerimiz aşılarını yaptırmalı" ifadesini kullandı.

"SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 50 OLACAK"

Mutant virüslere ilişkin, önümüzdeki 1-2 ay içinde hakim suş olabileceğini ve daha çok insanın virüs ile karşılaşabileceğini düşündüğünü söyleyen Prof. Dr. Aydın, "'Sürü bağışıklığı' dediğimiz hastalığı geçirerek bağışık olma oranı Türkiye'de hazirana doğru birçok ilimizde, metropollerde yüzde 50'lerin üzerinde olacaktır. Bunun da salgının yayılım hızını önemli oranda düşürme ihtimali söz konusu" dedi.