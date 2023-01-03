Prof Dr. Saraçoğlu öneriyor: Bu çayı içince asla hasta olmayacaksınız! Gribin baş düşmanı…

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kış aylarını hasta olmadan atlatmanın sırrını verdi. Bu çayı sabah akşam içtiğinizde doktor yüzü görmeyeceksiniz. İşte o mucizevi çay…

Soğuk havaların gelmesiyle salgınlar da çoğalmaya başladı. Bağışıklık sisteminin düşük olduğu bu aylarda grip, nezle, enfeksiyon gibi hastalıklar kaçınılmaz oluyor.

Özellikle son zamanlarda yüksek ateş, halsizlik, öksürük gibi semptomlar geçmek bilmiyor. Hastaneler ve eczaneler dolup taşıyor.

Çocuklarda sıklıkla görülen salgın hastalıkları için ilaç yerine evde doğal çözümler araştırılıyor. Siz de bu hastalıklardan korunmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Sağlıklı beslenmek üzerine verdiği tavsiyelerle dikkat çeken Prof. Dr. Saraçoğlu, yine tüm derde deva olan bir reçeteyle geldi.

Prof. Dr. Saraçoğlu’nun tavsiye ettiği bu çayı hem sabah hem akşam tüketirseniz, salgın olan hastalıklardan korunursunuz.

İşte Saraçoğlu’nun öve öve bitiremediği, gribe karşı bir kalkan oluşturan ve tam bir şifa deposu olan çay…

Gribe karşı doğal ilaç!

Prof. Dr. Saraçoğlu’ndan ezber bozan bir reçete geldi. Ada çayının salgınlara etkisinin büyük olduğunu belirten Saraçoğlu, her gün sabah akşam içilmesini tavsiye etti. Ada çayı, vücuttaki bütün iltihabı ve virüsü temizliyor, kan değerlerini düzenliyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, ada çayını hem gargara yöntemi ile hem de içine ebegümeci atılarak tüketilmesinin faydalı olduğunu söylüyor.

Ada çayının faydaları

Depresyonu ve stresi azaltır.

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

Cilt leke ve hastalıklarında kullanır.

Mide ve kolestrol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır.

Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

Sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir.

Aşırı terlemeyi azaltır.

Yaklaşık 2 gram ada çayı üzerine 200-250 ml kaynar su ekleyip 10 dakika kadar demleyin. Yapraklarını süzün ve fincanda servis edin.

NOT: Ada çayı, her ne kadar kaynatılarak yapılsa da aslında demlenerek hazırlanması daha faydalı oluyor. Demlendiğinde besin değerlerini koruyor ve daha yoğun bir tat bırakıyor. Kaynar su da çok tutulması hem etkilerini kaybetmesine hem de tadının acılaşmasına neden oluyor.