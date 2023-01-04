Prof. Dr. Saraçoğlu’ndan gribi anında kesen çay tarifi! Meğer bütün şifası kabuklarındaymış…

Bugüne kadar çöpe attığımız nar kabuklarının mucizelerini öğrenince çok şaşıracaksınız. Prof. Dr. Saraçoğlu'nun tarifiyle nar kabuğu çayı, her derde deva...

Kış aylarının vazgeçilmezi, en sevilen meyvelerden biri olan narın faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle bu aylarda nar tüketimi çok önemli.

Yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan içeren nar, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu aylarda tercih ediliyor. Aynı zamanda kanser, kalp ve diyabet hastalıklarına iyi geliyor.

Yenildiği zaman uzun süre tokluk hissi veren nar, diyet menülerine de ekleniyor. Hücreleri hastalıklara karşı koruyor.

Sağlıklı yaşamla ilgili yaptığı açıklamalarla öne çıkan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu narın ve nar kabuklarının faydalarını saymakla bitiremedi.

Eğer sizde nar kabuklarını çöpe atıyorsanız faydalarını öğrendikten sonra bir daha çöpe atmayacaksınız.

Prof. Dr. Saraçoğlu'nun nar kabuklarıyla verdiği çay tarifi, sizi bütün hastalıklara karşı koruyacak. İşte o mucizevi tarif...

Nar kabuğu çayının faydaları

Ağzı içi enfeksiyon riskini azaltır. Diş ve diş etini güçlendirir.

Bağırsaklarda flora oranını dengeler.

Kabukların barındırdığı lutein kanserli hücrelerin aktifliğini yok eder.

Karaciğer ve akciğerdeki virüslerin etkinliğini yok eder.

Vücuttaki serbest radikalli hücreleri idrar yoluyla atar.

Nar kabuğu çayının mideyi rahatlattığı da yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Nar kabuğu çayı tarifi

Bir su bardağı artırma su

Bir yemek kaşığı nar kabuğu

3 tane karabaş otu

Bir cezveye suyu koyun su kaynarken nar kabuklarını ve karabaşı ufak parçalar ayırarak içerisine atın. 8 dakika kaynadıktan sonra süzüp içebilirsiniz. Günde 1 ya da 2 bardak tüketin.