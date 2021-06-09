Protein eksikliğinin 7 belirtisi

Geçmeyen yorgunluktan sürekli yeme isteğine kadar birçok farklı belirti, vücudunuzun sağlıklı ihtiyaç duyduğu tüm proteini almadığınızı gösteriyor olabilir.

Protein, karbonhidrat ve yağ ile birlikte sağlık için yeterli miktarda alınması gereken bir makro besindir. Protein, vücudun farklı doku ve maddeler oluşturmak için bir araya getirdiği yapı taşları olan amino asitlerden oluşur.

Vücut 12 amino asit sentezleyebilir, ancak yiyeceklerden 10 amino asit daha alınması gerekir. Bunlar esansiyel amino asitler olarak adlandırılırlar (lizin, lösin, triptofan, valin, histamin, izolösin, treonin, fenilalanin ve metionin).

Bu 10 esansiyel amino asidi uygun miktarda almazsanız, örneğin bağışıklık sisteminin işleyişinde, hormonal sistemde, organların işleyişinde ve kasların kalitesinde olumsuz sonuçlar yaşayabilirsiniz. Esansiyel amino asitler olmadan vücut kendini yenileyemez ve yeni hücreler oluşturamaz.

GÜNLÜK PROTEİN İHTİYACI

Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinler için vücut ağırlığının kilogramı başına minimum 0,8 gram protein alınmasını önermektedir. Bu, 75 kg olan bir kişinin 60 gr proteine ​​ihtiyacı olduğu anlamına gelir.

Çocukların, ergenlik çapında olanların ve ileri yaş yetişkinlerin günlük kilogram başına 1 gram protein ihtiyacı vardır. Bazı durumlarda ihtiyaçlar artar. Örneğin, kas yapan sporcular ve kilo vermek için diyet uygulayan kişiler, vücut ağırlığının kilogramı başına 1,5 ila 2,5 g proteine ​​ihtiyaç duyabilir.

PROTEİN EKSİKLİĞİNİN 7 İŞARETİ

Kas Kütlesi Kaybı

Vücut yeterince protein alamazsa, kas dokusu proteinine dönüşür. Sonuç olarak, kaslar bozulur, hacim ve dayanıklılıklarını kaybederler. Sonuç olarak, kendimizi zayıf ve yorgun hissederiz.

Kolay Enfeksiyon Kapma

Bağışıklık sistemi, virüsleri ve bakterileri tespit eden ve bunlarla savaşan antikorları yapmak için proteinlere ihtiyaç duyar. Protein eksikliği, ölümcül olabilen enfeksiyon hastalıkları riskini artırır.

Yeme İsteği

Proteinler çok yavaş bir şekilde parçalanırlar, böylece kan şekeri seviyelerinin ani yükselip, düşmesini önler. Yeterince protein tüketmezseniz, şeker seviyelerinin yükselmesi ve düşmesi daha kolay hale gelir. Bu da özellikle tatlı ve yağlı yiyecekler için isteği artırarak, enerji dalgalanmalarına ve gece geç saatlerde yeme isteklerine neden olur.

Yavaş Yara İyileşmesi

Az miktarda protein tüketmek, hücreler geç yenilendiğinden yara iyileşmesini geciktirir.

Yaşlı Görünüm

Protein eksikliği olan insanlar genellikle saç dökülmesinden, artan kırışıklıklardan, koyu halkalardan, kırılgan tırnaklardan ve solgun bir tenden muzdariptir. Diş etleri de geri çekilebilir.

Ruh Hali Değişimleri

Protein eksikliği yorgunluğa, konsantrasyon bozukluğuna, memnuniyetsizliğe ve depresyona yol açabilir.

Ödem Oluşumu

Kanda belirli proteinler eksikse, plazma sıvısı çevre dokuya geçer ve örneğin göz altı torbalarında görünür hale gelen ödem gelişir.

Bu belirtilerin yanında protein eksikliğinin sağlık üzerinde ve vücudun birçok alanı ve işlevi üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. Bazıları erken aşamalarda fark edilmeyebilir. Protein eksikliği genellikle güç eksikliği, düşme eğilimi, hareket kısıtlamaları, sığ nefes alma ve nefes darlığı hissi, artan pnömoni riski, immün yetmezlik, kalp yetmezliği gelişimi, bağırsak bariyerinde hasar ve sindirim enzimlerinin salgılanmasının azalması nedeniyle sindirim güçlüğü sorunlarına yol açabilir.

PROTEİN EKSİKLİĞİ NASIL ÖNLENİR?

Hem hayvansal hem de bitkisel gıdalar protein ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Bununla birlikte, hayvansal kökenli gıdalar genellikle daha yüksek miktarda protein içerir.

Et, tavuk ve balık iyi birer protein kaynaklarıdır. Genel olarak üçü de 30 gr başına 6 gr protein içerirler. Bunlar haricinde süt ürünleri ve özellikle yumurta, protein gereksinimleri için harikadır. 100 gr süt veya yoğurt 6 gr protein içerirken, bir orta boy yumurta 5 gr protein içerir.

Protein açısından en zengin sebzeler ise baklagiller (nohut, mercimek, fasulye), tahıllar (buğday, pirinç vb.) ve kinoa, amaranth gibi diğer tahıllardır. 200 gr pişmiş mercimek 18 gr, 200 gr pişmiş esmer pirinç 4,5 gr protein içerir.

Günlük protein ihtiyacı bir veya iki porsiyon kuru yemiş (ceviz, fıstık, kaju, fındık vb.) ve yağlı tohum (susam, ayçiçeği vb.) ile de karşılanabilir. 30 gr ceviz 4,5 gr, 30 gr tahin ise 5 gr protein içerir.