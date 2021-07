Psikokozmetik: Cilde iyi bakarak ruh halini iyileştirmek mümkün mü?

Kozmetik duyguları değiştirebilir mi? Ya ruh halimiz bir cilt bakım ürünü ile biyokimyasal olarak düzenlenebilseydi? Yeni araştırmalar, daha iyi bakımın ruh halini iyileştirebileceğini ortaya koydu.

Cildin bir kişinin sağlık durumunun bir yansıması olduğu sıklıkla söylenir. Hatta zihinsel durumumuzu ve özellikle stres seviyemizi de ortaya koyar. Kızarıklık, donuk ten rengi, sedef hastalığı, egzama veya akne gibi bazı belirtiler stres hormonları olan yüksek kortizol seviyeleri tarafından tetiklenebilir veya daha da kötüleşebilir.

Kozmetikler, cildin korunmasında veya bakımında ve bazı cilt sorunlarının belirtilerinin hafifletilmesinde önemli bir rol oynar. Makyaj, saç ve cilt bakım ürünleri, parfümler ve tırnak ürünleri en çok kullanılan kozmetiklerden bazılarıdır.

Ancak, bir süredir kremlerin içindeki aktif maddeler yeterli görülmüyor. Çünkü artık sadece cilde bakması değil, aynı zamanda zihni sakinleştirmesi ve daha iyi hissettirmesi de isteniyor. İspanya'da yapılan yeni bir araştırmasına göre, kozmetik kullanan insanların çoğu bunu duygusal nedenlerle yapıyor.

Araştırmaya göre, bu ürünleri satın alırken duygusal bileşenin önemli bir etkisi var. Ürünlerinin duygusal etkileriyle giderek daha fazla ilgilenen kozmetik endüstrisi, ilerlemekte ve genel sağlık çözümlerine uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ve bunu psikokozmetik veya nörokozmetik olarak bilinen dallarla birlikte yürütmektedir.

KOZMETİĞE YENİ BİR YAKLAŞIM: PSİKOKOZMETİK

Nörokozmetik veya psikokozmetik, kozmetik ürünlere verilen duygusal tepkilerden salgılanan hormonlar sayesinde cilt ve beyin arasındaki bağlantıyı desteklediğini iddia ediyor. Ancak psikokozmetik terimi doğru bir şekilde uygulanıyor mu? Bir kozmetik psikolojimizi etkiler mi?

Konsept, sadece cildi korumaya veya bakım yapmaya değil, aynı zamanda beyin ve cilt arasındaki bağlantıdan yararlanarak bir iyilik hissi sağlayan güzellik ürünlerini ifade eder. Ama ne ölçüde çalışabilirler?

Cilt ve beyin arasında bağlantı vardır ve bu organlar her zaman birlikte hareket eder ve duyguların cildimize bir etkisi olabilir. Ancak uzmanalar, "nöro" veya "psiko" teriminin kozmetiklere uygulanmaması gerektiğine inanıyor, çünkü aksi takdirde duygular veya hormonlarla ilgili tüm faaliyetler "nöro" veya "psiko" olarak kabul edilebilir. Örneğin, spor salonunda endorfin salgılarız ve mutluluk seviyemiz artar ancak 'nöro-spor salonu' olarak adlandırılmaz.

Örneğin; kışın soğuk ve nem nedeniyle cilt ve saçlar daha kolay zayıflar, bu nedenle doğru ürünler kullanarak onları iyi nemlendirmek gerekir. Cildin bakımı ve nemlendirilmesi kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Ancak bu hormonal düzeyde bir etki midir? Kaliteli kozmetikler her zaman olumlu ve tatmin edici bir psikolojik deneyim sağlamayı vadetti ancak bu belirli ürünlerin bir başarısı olsaydı, yapabileceğimiz veya tüketebileceğimiz ve bize mutluluk sağlayabilecek her şeyde aynı şey olurdu ve her şeye psiko-dekorasyon, psiko-giyinme, psiko-beslenme veya psiko-spor denilirdi.

Nörokozmetik aslında yeni bir şey değil. Bu terimin resmi olarak ilk kullanımı, 2007 yılında Amerikan Kozmetik Kimyagerleri Derneği'nin Yıllık Toplantısı sırasında, aktif bileşenleri cildin hassas sinir uçlarını hedef alan bir ürüne atıfta bulunmak için olmuştur.

Tıpkı nörokozmetikler gibi güzelliğin ötesinde etkiler oluşturan psikokozmetikler, daha yumuşak bir cilt hissi üretebilen yaşlanma karşıtı ürünler sınıfında sıkça bulunur.

Psikokozmetiğin arkasındaki konsept, sinir, bağışıklık, cilt ve endokrin sistemleri yaklaşımı ile geleneksel Çin tıbbı yaklaşımının birleşiminden gelmektedir. Psikokozmetik alanındaki estetik ve psikolojik kısım arasındaki çizgi çok incedir.

Psikokozmetiğin son örneklerinden biri, "mutlu cilt" trendi ile gelen kannabidiol (CBD) çılgınlığıdır. CBD yağı üreticileri, kozmetik olarak güzel bir cilt vadederken aynı zamanda ruh hali ile ilgili iyilikler de sunmaktadır.

UZMANLAR NE DİYOR?

Psikokozmetik aslında çok yeni bir oluşum sayılmaz. Uzun yıllardır psikolojik olarak kendimizi iyi hissetmemize yardımcı olan bir deneyim olarak kullanılmıştır. Ancak uzmanlara göre, psikokozmetik durumu biraz karışık.

"Cildiniz asla mutlu olduğunuz zamanki kadar parlak değildir" gibi ifadeler, psikokozmetiğin tüketiciye nasıl nüfuz ettiğinin açık bir örneğidir. Uzmanlar, böyle bir iddianın kanıtlanamayacağı konusunda hemfikir. Bunu yapmak, bir etkiye sahip olduklarını gösteren temel bilgilere sahip olmayı gerektirir, çünkü çoğu durumda kozmetik kullanımı tek başına herkes için yeterli değildir.

Son 30 yılda, kozmetik endüstrisi önleyici ve iyileştirici faydalar vadederken yüzlerce aktif bileşen geliştirdi: Vitaminler, seramidler, lipozomlar, izoflavonlar, antioksidanlar, resveratrol, retinol...

Bu ürünlerin birçoğu temel işlevlerinin büyük bir bölümünü yerine getirse de, onları gençlik iksiri olarak değerlendirirken dikkatli olmalıyız. Bir cilt bakım kreminin uygulanması mutluluğu teşvik edebilir, ancak bu, doğrulanmış testler kullanılarak ölçülmelidir.

Uzmanlara göre bu ürünler, cildinizi sağlıklı ve parlak hale getirebilir, ancak bu, kelimenin tam anlamıyla kişisel gelişim değildir. Çünkü diğer şeylerin yanı sıra sizi daha neşeli, gururlu veya kendinizden memnun etmeyecek, size sosyal beceriler kazandırmayacak veya herhangi bir sorunu çözmeyecektir.

Cambridge Üniversitesi tarafından kozmetik cerrahinin psikolojik etkileri hakkında yapılan bir araştırmaya göre, kozmetik cerrahide de benzer bir durum olabilir. Ameliyattan önce zihinsel sağlık belirtileri, daha sonra kaybolmazlar.

Psikologlar, bir kremin veya şampuanın psikolojik olarak sunabileceği hoş etkilerin yüzeysel ve geçici olma eğiliminde olduğunu söylüyor.

ZEVK Mİ YOKSA DUYGU MU?

Kozmetik ürünler cildi nemlendirebilir ve daha parlak görünmesini sağlayabilir ve kullanıcının uzun vadede bir gelişme görmesini sağlayabilir. Ancak uzmanlara göre bu, hormonal düzeyde duygulara etki edebleceği anlamına gelmiyor. Uzmanlar, bu ürünlerin kendi başlarına duyguları kontrol edemeyeceklerini. ancak zevk veya rahatlama üretebileceklerini söylüyor.

Bir kişinin benlik saygısı, cildinin susuz kalması veya cilt lekeleri olması nedeniyle zarar görürse, cilde doğru ürünlerle bakıldığı taktirde benlik saygısının artacaktır. Ancak benlik saygısı sorununun ciltle ilgisi yoksa, psikokozmetiğin özgüven ve motivasyon eksikliğinini önemli ölçüde iyileşmeyeceğinin farkında olmak önemlidir.