Ramazan boyunca yemeyin! Gün boyu susatıyor! Sahurda uzak durmanız gerekenler... Sahurdan iftara kadar rahat bir oruç geçirmek isteyenler, öncelikle yiyip içtiklerine dikkat etmelidir. Susatan besinlerden uzak durulmalı, su tüketimine önem verilmelidir. Peki, en çok susatan yiyecekler hangileri? İnsanı en çok ne susatır? İşte susatan besinler listesi...

Sahurla birlikte başlayan Ramazan, bu sene 29 gün boyunca idrak edilecek.

Oruç tutacak olan Müslümanlar, sahur ve iftar sofralarında karnını doyuracak.

Orucun en büyük sıkıntısı ise, susuzluk...

Susuzlukla baş etmenin ilk kriteri ise yiyip içilenlere dikkat etmektir.

Susamadan oruç tutmak için sahurda ne yenilmeli sorusu her yıl gündeme geliyor.

Sahurda ne susatmaz, insanı susatan yiyecekler, en çok ne susatır, susatmayan gıdalar gibi birçok başlık sıklıkla sorgulanıyor.

Peki, sahurda ne yenmemeli? Susatan yiyecekler hangileri? En çok hangi yemek susatır? Susuzluk yapan besinler nelerdir? İşte detaylar...

Sahurda sakın yemeyin

Kızartmalar, yağlı yiyecekler, patates kızartması, börekler, açmalar, köfteler, pilavlar, pizzalar, salçalı yemekler, salamura ürünler, baharatlı gıdalar şarküteri ürünleri sahurda yenilirse susatabilir.

Sahurda hafif ve kahvaltı türü yiyecekleri tercih ederek hem daha geç acıkabilir hem de daha geç susarsınız. Yeşillik, salata, yoğurt, yumurta, bitki çayı, süt ürünleri, gibi besinleri sahurda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.