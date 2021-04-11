Ramazan'da ağız bakımı için öneriler

Oruç tutanların en sık karşılaştığı problemin ağız kokusu olduğunu belirten Endodonti Uzmanı Dr. Ece Çalışkan, Ramazan ayında ağız sağlığı için uygulanabilecek etkili önerilerde bulundu.

Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor. Diş sağlığını korumak isteyenlerin oruç tutmaya başlamadan önce diş tedavilerini yaptırmaları ise büyük önem taşıyor.

Ağzdaki mevcut problemlerin Ramazan ayından önce çözülemediği durumda dikkat edilecek bazı püf noktaları olduğunu ifade eden Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ece Çalışkan, ağız ve diş sağlığı için önemli püf noktaları paylaştı.

TÜKETTİĞİNİZ BESİNLERE DİKKAT EDİN

Sahurdan ve iftardan sonra yemek yedikten sonra dişlerin mutlaka 2 dakika diş etinden dişe dairesel hareketlerle fırçalanması gerekiyor. Rutin ağız bakımımız olan diş ipi, ara yüz fırçası, ağız kokusunu engellemesi adına da dil fırçalaması yapıyoruz. Ramazanda alkollü gargaralardan ağız kuruluğuna sebep olduğu için uzak durmamız gerekiyor. Eğer gargara kullanacak imkanımız yoksa az miktarda tuz ve suyla gargara yapabiliriz.

Bu dönemde özellikle lifli gıdaların tüketilmesi gerekiyor. Meyve ve sebzeyi bol tüketmeliyiz ki su oranı yüksek gıdalar alalım. Bol bol su tüketmeliyiz. Rafine karbonhidrat içeren şekerlerden, unlu mamullerden uzak durmalıyız. Bunlar dişe çok uzun süre yapışıyor, asit üretimini artırıyor. Bu da çürük üretimini artırıyor. Çürüğün bir ilerisi kanal tedavisi gereksinimi veya dişin çekimine varan sonuçlar doğurabiliyor.

Ağız kuruluğunu azaltmak için ise tuzlu ve baharatlı gıdalardan uzak duruyoruz. Çok fazla atıştırmalık tüketmemeliyiz. Biz genel sağlığımız için nasıl beslenmemiz gerekiyorsa, öyle beslenir ve diş bakımını doğru yaparsak ramazanın ağız ve diş sağlığımıza olumsuz bir etkisi olmaz.

AĞIZ KURULUĞU, KOKUYU TETİKLİYOR

Dikkatli beslensek bile sindirsin diye asitli içeceklere saldırıyoruz. Asitli içecekler bu durumda bize çok zarar veriyorlar. Ağızdaki asit ortamını artırıyorlar. Bir de çay kahve tüketimini mümkün olduğu kadar azaltmamız gerekiyor. Kafein, uzun dönemde ağız kuruluğuna sebep oluyor. İstemediğimiz tek şey ağız kuruluğu çünkü çürük oluşumuna ve ağız kokusuna sebep olan en önemli sebep ağız kuruluğudur.