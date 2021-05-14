Ramazan’dan sonra beslenmeye dikkat

Uzmanlar, Ramazan ayının bitmesiyle gün boyu tek çeşit beslenme programından uzak durulması gerektiğini ve 3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenme planı yapılması gerektiğini öneriyor.

Ramazan ayında oruç tutanların beslenme şekilleri, bayramın ilk gününden itibaren değişti. Bu yeni duruma adapte olmak ve sağlıklı kalmak için de uzmanlar yaptıkları açıklamalarla konuya dikkati çekiyor.

“BÜTÜN BESİN GRUPLARINI İÇEREN BESİNLER MENÜLERE İLAVE EDİLMELİ”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, oruç tutanların şimdi girilen yeni dönemden gün boyu tek çeşit beslenme programından uzak durulması gerektiğini ve bütün besin gruplarını içeren besinlerin menülere ilave edilmesi gerektiğini söyledi.

“SAĞLIKLI BESLENME DÜZENİNE GEÇİŞ ZAMANI GELDİ”

Ramazan ayı beslenme düzeninden sağlıklı beslenme düzenine geçiş zamanının geldiğini kaydeden Ayca Yılmaz Kaya, "Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin öğün sayısında azalma meydana geldi, bayramın başlamasıyla beraber azalan öğün sayısı yerine 3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenme planı yapılmalıdır. Oruç tutan bireyler gece beslenmeye alıştığı için gece acıkmaları yaşanabilir bu durum, gün içinde yeterli ve dengeli beslenerek ve uyku düzeni sağlanarak düzeltilebilir." dedi.

“GÜNE HAFİF KAHVALTI İLE BAŞLAYIN”

Hafif kahvaltı ile güne başlanması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Ramazan boyunca kahvaltı yapılmadığı için alışılmış bu düzende bayram sabahı kahvaltı yapma isteksizliği olabilir, bilindiği üzere kahvaltı en önemli öğünümüzdür. Bu sebeple ramazan bayramını karşılarken güne süt, yumurta, peynir, salatalık, domates gibi hafif kahvaltıyla başlanmalı.

TEK ÇEŞİT BESLENME PROGRAMINDAN UZAK DURULMALI

Gün boyu tek çeşit beslenme programından uzak durulmalı ve bütün besin gruplarını içeren besinleri menümüze ilave etmeliyiz. Ara öğünlerimiz süt-yoğurt ve meyveden oluşabilir.

BOL SEBZE VE MEYVE TÜKETİLMELİ

Ramazan ayı boyunca oruç tutma nedeniyle yaşanan kabızlığın önlenmesi için bol sebze ve meyve tüketilmeli. Posalı ürünleri tek başına almak bağırsak hareketlerini yeteri kadar artırmaz.

8-10 BARDAK SU İÇİLMELİ

Posanın etkinliğinin artırılması için günde 8-10 bardak su tüketilmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

"EGZERSİZ PROGRAMLARI SAĞLIĞIMIZ AÇISINDAN FAYDALI OLACAK"

Sokağa çıkma yasağının olduğu günler ev içinde egzersiz hareketleri yapılmasının sağlık için faydalı olacağını dile getiren Kaya, "Ramazan boyunca tutulan oruç nedeniyle hareket seviyesi azalıyor bir de karantina günleri ilave olunca iyice hareketsiz kalındı. Bilindiği üzere yapılan egzersizler alınan enerji ve harcanan enerji arasındaki dengeyi kurmaya yardımcı olacak ve kilo artışı önlenecektir. Hareketsiz yaşamın neden olduğu bedensel ve ruhsal sorunların kaygı verici olduğu kabul edilmektedir. Fiziksel aktivite birçok hastalık için önleyici hem de iyileştirici etkiye sahiptir. Karantinada kalsak bile ev içinde yapılmaya uygun egzersiz programları sağlığımız açısından faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.