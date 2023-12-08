Ramsay Hunt Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Ünlü popçu yakalandı... Türk pop müziğinin sevilen ismi İlyas Yalçıntaş, "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığını açıkladı. Peki, Ramsay Hunt Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Ramsay Hunt sendromu nasıl anlaşılır? İşte hastalığa dair bilgiler...

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını açıkladı.

Yalçıntaş'ın hastalığını açıklaması sonrasında Ramsay Hunt sendromu ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

Ramsay Hunt sendromu belirtileri ve tedavisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber’ın da geçen yıl yakalandığı ve yüz felcine neden olduğu biliniyordu.

Peki, Ramsay Hunt Sendromu nedir? İşte hastalık hakkında bilgiler...

İlyas Yalçıntaş açıkladı

Sosyal medya hesabından mücadele ettiği hastalığı açıklayan Yalçıntaş hayranlarına bu konuda bilgi verdi.

"Ramsay Hunt" sendromuna yakalanan ünlü şarkıcı tedaviye başlayacağını duyurarak şunları söyledi;

"Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim. Herkese sağlıklı günler diliyorum, sevgiler.

Arkadaşlar bu sendrom "herpes" adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesi ile denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması ile ortaya çıkıyor. Son 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım, Sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler.

Damar yolu ile verilecek ilaçlar ile tedavisi mümkün haftaya salı günü başlayacağız tedaviye. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim sevgiler."

Ramsay Hunt Sendromu nedir

Ramsay Hunt sendromu, genellikle herpes zoster virüsünün neden olduğu bir enfeksiyonun bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur.

Herpes zoster virüsü, suçiçeği (varisella-zoster) virüsüdür. Bu virüs, genellikle çocukluk döneminde suçiçeği enfeksiyonuna neden olur ve vücutta sinir hücrelerinde uykuda kalır.

Belirtileri

Yüz felci: Yüz kaslarının zayıflığı veya felci, bu durumun belirgin bir özelliğidir. Bu, yüz kaslarının bir tarafında ani ve şiddetli bir zayıflık veya düşme ile kendini gösterebilir.

Ağrı ve kulakta sorunlar: Çoğu zaman, yüz felci yanı sıra şiddetli kulak ağrısı ve iç kulak problemleri de ortaya çıkar.

Döküntü: Genellikle hastalığın etkilendiği bölgede döküntü gelişebilir.

İşitme kaybı: İşitme siniri de etkilenebileceği için işitme kaybı yaşanabilir.

Ramsay Hunt tedavisi

Tedavi genellikle antiviral ilaçlar ve kortikosteroidlerin bir kombinasyonunu içerir. Erken tanı ve tedavi önemlidir, çünkü tedavi ne kadar erken başlarsa, iyileşme şansı o kadar artar.