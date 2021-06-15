Randevusuz aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşıya gidenlere uyarı...

Aşı seferberliği kapsamında binlerce vatandaş aşı olmak için hastanelere akın ediyor. Randevu sistemlerinde yaşanan yoğunluk sonucu ise "Randevusuz aşı yapılıyor mu?" sorusu gündeme geldi.

Türkiye'de 35 milyondan fazla vatandaş aşılandı.

SGK’ya kayıtlı tüm çalışanların aşı programına dahil edilmesi süreci resmen başlayınca e-Nabız ve MHRS sisteminde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bazı merkezlerde sırası gelenlere randevusuz aşı yapılmaya başlanması vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Bunun üzerine randevu alamayan vatandaşlar, Randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz aşı yapılıyor mu? sorularını araştırıyor.

Peki randevusuz koronavirüs aşısı yapılıyor mu? İşte detaylar...

RANDEVUSUZ AŞI YAPILIYOR MU?

Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dün akşamdan itibaren bütün SGK'lılar da aşı yapma hakkı kazanınca sistemde ciddi bir yoğunluk olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Savaşçı, sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı sırası gelen kişilere randevusuz aşı yapılabildiğini belirterek, "Randevu almadan aşı sırası gelen herkes aşı yaptırabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ancak uzmanlar, oluşabilecek yoğunluklara karşı sosyal mesafenin korunması amacıyla randevu alarak gelmeleri konusunda öneride bulunuyor.