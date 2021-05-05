Rapel doz aşı nedir? Bakan Koca'dan 'rapel doz' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşıdan altı ay sonra uygulanması düşünülen ‘rapel dozu’nun yerli aşıyla yapılmasının planlandığını söyledi. Peki rapel doz nedir?

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların üçüncü doz olarak uygulanması son günlerde gündemde yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı geliştirilecek olan yerli aşıların rapel doz olarak vatandaşlara uygulanabileceğini kaydetti.

Bunun üzerine rapel aşı ne demek? Rapel doz nedir? soruları araştırılmaya başlandı. Peki rapel doz aşı nedir? İşte yanıtı..

RAPEL DOZ NEDİR?

Bazı aşıların daha fazla sayıda dozda uygulanmasının ardından uygulanan pekiştirme dozuna rapel doz denir.

Kısaca rapel aşı aşının ilk seferde tutmaması ihtimaline karşı ve bağışıklık sisteminin virüslerin nasıl göründüğüne dair bir hatırlatıcıya ihtiyacı olması durumunda yapılır.

Böylece daha iyi bağışıklık oluşması ve koruyuculuğun artması amaçlanmaktadır.

"HATIRLATMA DOZU"

Fahrettin Koca açıklamasında, "En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Yerli aşının, aynı zamanda rapel aşı ihtiyacımızı da giderebileceğini düşünüyorum. Bunu Bilim Kurulu belirleyecek, kimlere, ne zaman rapel-hatırlatma tek doz aşısı yapılması gerektiğini." ifadelerini kullandı.