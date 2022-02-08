Reflüyü geçiren bitki: Yumurta çiçeği nedir, faydaları nelerdir?

Görüntüsüyle yumurtayı andıran beyaz patlıcanlar, mide asitini dengelemesi nedeniyle reflü şikayeti olanlar tarafından tüketiliyor. Peki yumurta çiçeği bitkisi nedir, faydaları nelerdir, nasıl yenir?

Beyaz patlıcan, yumurta çiçeği veya patlıcan çiçeği olarak da bilinen itkinin insan sağlığına olan faydalarını duyanları şaşırtıyor.

Kanseri önlediği araştırmalarla kanıtlanan yumurta çiçeği, mide şikayetlerinin doğal ilacı.

Adını duyanlar ilk başta garipsiyor ancak faydalarını öğrendikten sonra tüketmek için can atıyor.

Peki yumurtaya benzeyen beyaz patlıcanlar ne işe yarar, hangi hastalıklara iyi gelir? İşte yumurta çiçeğinin sağlığa faydaları...

MİDE ÖZSUYUNU DENGELER

Midedeki sıvı oranını dengelemeye yardımcı olan bir besindir. Reflü ve gastirit gibi hastalıkları önler. Uyku problemi olan kişiler içinde oldukça faydalıdır.

VİTAMİN DEPOSUDUR

Yumurta çiçeği potasyum ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Ancak zehirlenme ihtimali olduğundan dolayı gerekli miktarda sağlayamazsa da yüzde 30 oranlık ihtiyacı giderir.

PİŞİREREK TÜKETİLİR

Süs bitkisi olarak yetiştirilen yumurta çiçeğinde murta çiçeği, kalsiyum, fosfor, lif, potasyum, A ve C vitaminleri bulunur. Bu bitkinin aşırı derecede tüketilmesi zehirlenmeye neden olmaktadır.

Aynı zamanda tüketileceği zaman pişirilmesi gerekmektedir.

BEYİN DOSTU

Yumurta çiçeği beyin sağlığı açısından oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra depresyona ve strese iyi gelmektedir. Beyinde oluşan nörolojik hastalıkların yaşanmasını da önlemektedir.

PARLAK SAÇLAR

Yumurta çiçeği saç diplerine de oldukça iyi geliyor. Hücrelerin güçlenmesini sağlayan yumurta çiçeği ezilerek saç diplerine sürüldüğü zaman hem dökülme hem de kepeklenmenin önüne geçmektedir. Bunun yanı sıra saçların parlak ve canlı görünmesini sağlamaktadır.