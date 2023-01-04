Resmen doğal antibiyotik: Bu karışımı her gün bir kaşık tüketin, salgın dönemini hasta olmadan atlatın…

Resmen doğal antibiyotik: Bu karışımı her gün bir kaşık tüketin, salgın dönemini hasta olmadan atlatın…

Grip mevsimi kapıya dayandı. Hastalıkların arttığı bu dönemde bağışıklığınızı zirveye çıkaracak mucizevi bir karışımla geldik. Etkisine doktorlar bile inanamıyor.

Havaların başlamasıyla birlikte gelen salgın sayıları gittikçe artıyor. Bu aylarda grip, nezle, sinüzit, soğuk algınlığı gibi hastalıklar kaçınılmaz hale geliyor.

Sık sık farklı ortamlara girip çıkmak, hastalıklara davetiye çıkarıyor. Özellikle çalışan ve ofis ortamında bulunan kişiler bu hastalıklardan kaçamıyor.

Ayrıca çocukların okul ortamlarından çabuk kaptığı bu hastalıklar sayesinde hastaneler de dolup taşıyor. Gribe karşı ilaçların yanı sıra, evde doğal yöntemlerle çözüm aranıyor.

Bağışıklık sistemini zirveye çıkaracak mükemmel kürler mevcut. Özellikle bu kür, bütün hastalıklara kalkan oluyor.

Bu karışı günde bir kez öğün arasında bir tatlı kaşığı tüketirseniz, bu kışı hasta olmadan geçireceksiniz.

Antibiyotikleri rafa kaldıracak karışım!

1 adet limonu yıkayıp halka şeklinde doğrayın. Ardından zencefili soyup 2-3 dilim kesin. 1 çay kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı bal ve doğranan limon ve zencefili bir kavonoza alıp karıştırın.

2 gün buzdolabında bekletin. Günde 1 defa, öğün arasında 1 tatlı kaşığı tüketin. Bu karışımı, malzemelerin miktarlarını arttırarak fazlaca yapabilirsiniz.