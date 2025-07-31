Risk grubunda bulunanlara sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının artacağı yönünde uyarılar yapıyor.

Sıcak havalarda vücut sıvı kaybı artıyor.

Sıcak havalarda gıda zehirlenmeleri ve ishal vakalarında artış yaşanıyor.

RİSKLİ GRUPLAR HANGİLERİ?

Bu şartlarda gebeler, bebekler ve kronik hastalığı bulunan yaşlı bireyler ile bağışıklık sistemi baskılanmış vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor.

SICAKLARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlara göre, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaması gerekiyor.

Dışarı çıkmak zorunda olanlar, geniş şapka kullanmalı, güneş gözlüğü takmalı, açık renkli kıyafetler giymeli ve güneş kremi kullanmalı.

Bu dönemlerde bol su tüketmeli, günlük 2,5-3 litrenin altında su içmemeli.

Asitli, yağlı ve kızartma türü yiyecekleri çok fazla tüketerek dışarı çıkılmamalı.

BOZULMUŞ GIDALARA DİKKAT

Toplu tüketilen yiyeceklerde dikkatli olunmalı.

Mümkünse evde pişirilen ve saklama koşulları bilinen gıdalar tercih edilmeli.

Güvenilir olmayan yerlerden yemek yemekten kaçınılmalı. Özellikle dışarıda satılan ve açık havada bozulma ihtimali olan çiğ tüketilen bazı besinlerden de bu dönemde kaçınılmalı. Açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli.