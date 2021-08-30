Koronavirüsle mücadele noktasında kentin yüzde 78'inin aşılandığını söyleyen Rize Valisi Kemal Çeber, bir vatandaşın aşı olmadığı için 'utanıyorum' diye başladığı mesajı okuyarak çağrıda bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber, kentteki koronavirüse karşı başlatılan aşı çalışmalarına yönelik bilgi verdi.

Valilik önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kemal Çeber, vaka sayılarında arzu etmedikleri bir manzarayla karşılaştıklarını aktardı.

Vaka sayılarının yüksekliğinin gelen ziyaretçi sayısından da kaynaklığını aktaran Çeber, yüzde 78'in aşılandığını belirtti.

AŞIYLA İLGİLİ KENDİSİNE GELEN MESAJI PAYLAŞTI

Süren aşılama çalışmalarında vatandaşlara her türlü imkanı sağladıklarını aktaran Çeber, aşılamada gerekli özeni göstermeyen bir vatandaşın kendisiyle görüşmesini aktardı.

"UTANIYORUM, BİZ ANNEMİN AŞISINI İHMAL ETTİK"

Cep telefonuna gelen 'utanıyorum' mesajını gazetecilerle paylaşan Çeber, "Bir vatandaşımız telefondan mesaj atarak bana ulaşıyor. Annesi Kovid ve entübe duruma girmek üzere. Trabzon'da yer bulunamadığı için Rize anlamında destek istiyor. Mesajda 'Utanıyorum. Söylerken bile yüzüm kızarıyor. Biz annemin aşısını ihmal ettik, işte neticesi de bu.' diyor. Lütfen aşımızı ihmal etmeyelim. Bu konudaki en önemli silahımız.

Biz Rize olarak bu silahı kuşandık. Aklınıza 'Aşı oranı yüzde 78, vaka niye bu kadar yüksek?' diye gelebilir. Hastanelerimizde kaybettiklerimizin yüzde 90'ı ikinci doz aşısını olmayan vatandaşlarımız. Dolayısıyla ben aşıya ilgi gösteren tüm Rizeli hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Yakında okullarımızı açacağız. Her türlü hazırlığımız tamam. Aşıyla beraber tedbiri elden bırakmayacağız." ifadeleriyle aşının önemine vurgu yaptı.

Rize Valisi Kemal Çeber, kendisine aşı için gelen 'utanıyorum' mesajıyla çağrı yaptı VİDEO



"POZİTİFLER RİZE'YE YANSIYOR"

Nüfusun yaz aylarında Rize'de yaklaşık iki katına çıktığına dikkati çeken Çeber, "Rize, en çok vaka görülen il değil, nüfusa oranla vaka yoğunluğu en fazla olan il. Şu anda fiili olarak Rize'nin nüfusunun 700 binlerde olduğunu biliyoruz. Köyler, yaylalar tıklım tıklım. 600-700 bin kişinin testi yapıldığında ve pozitif çıktığında bunlar Rize'ye yazılıyor. Oranlama yapılırken bizim gerçek nüfusumuz 350 bin üzerinden değerlendirildiği için bu pozitifler de otomatik olarak Rize'ye yansıyor." diye konuştu.

"DİĞER İLLERDE YAŞAYAN ÜRETİCİLER BÖLGEYE GELDİ"

Çeber, Rize'nin coğrafi şartlarının zor olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Coğrafi ve fiziki özelliklerimizden dolayı başka geniş alanlı illerin 2-3 kilometrekarede yaşadığı sosyal hayatı biz 150-200 metrekarede yaşıyoruz. Çay sezonundayız ve sürgünümüz başlamak üzere. Diğer illerde yaşayan üreticiler bölgeye geldi. Mesela bu sabah koronavirüs nedeniyle rahmetli olan bir vatandaşımızı Manisa'ya gönderiyoruz. Manisa'da defnedilecek. Buraya gelip burada koronavirüs olup rahmetli olan bir vatandaşımız."





"RİZE İNSANININ GENEL KURALLARA UYDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUM"

Okulların açılma süreciyle Rize'nin kendi nüfusuyla baş başa kalacağına ve vaka sayılarının hızlı şekilde düşeceğine inandığını dile getiren Çeber, "Rize insanının genel anlamda kurallara uyduğunu değerlendiriyorum. İnsanların bunca zamandır bıkkınlıkları, yorgunlukları var ancak biz Rize'de insanlarımızın duyarlı davrandığı kanaatindeyiz. İnşallah kendi kendimize kaldığımızda biraz daha hızlı toparlayacağımızı değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Çeber, aşılama noktasında yüzde 78'leri bulduklarına işaret ederek, bunun önemli bir oran olduğunu söyledi.

AŞI OLMAK İSTEYEN GRUPLARA EKİP GÖNDERİLİYOR

Özellikle son 20-25 gündür ortalama 7 bin civarı aşı yaptıklarını belirten Çeber, "Bir yerde 10-15 kişi bir araya gelip 'Aşılanmak istiyoruz.' dediğinde sağlık ekiplerimizi oraya gönderiyoruz. Muhtarlarımıza diyoruz ki 'Köy meydanında aşısı olmak isteyenleri toplayın, size aşı ekibimizi gönderelim, aşılayalım." şeklinde konuştu.