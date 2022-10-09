Romatizma, migren ve diğer ağrılı durumlara karşı 6 şifalı bitki

Çeşitli ağrılara karşı yan etkisi olmayan ve yüzde 100 doğal şifalı bitkileri kullanabilirsiniz. İşte onlarca ağrı türüne karşı etkili 6 şifalı bitki.

Çok eski zamanlardan beri insanlar bitkileri ağrıları hafifletmek ve bazı rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanmaktadır. Bitkiler zengin bir aktif kimyasal bileşik kaynağıdır, bu nedenle modern geleneksel tıpta kullanılan ilaçların neredeyse yarısı bitki kökenlidir.

Tıbbın gelişmesiyle birlikte bitkisel tedaviler de gelişti ve günümüzde tıbbi tedavilere ek olarak kullanılmaktadır. Fitoterapi insan sağlığı için giderek daha önemli hale geliyor, bu nedenle evde hangi şifalı bitkilere sahip olmanız gerektiğini bilmek her zaman yararlıdır.

Bu 6 şifalı bitki doğal ağrı kesici görevi görür.

Kırmızı biber

Biberler, aspirinin bitkisel eşdeğeri olan salisin benzeri kimyasallar içerir. Bu bitki ayrıca ağrıyı hafifletmek için vücut tarafından üretilen doğal maddeler olan endorfin salınımını uyaran bir bileşik olan kapsaisin içerir.

Kapsaisin ciltte ağrının ileticisi olan P maddesinin etkisine müdahale ederek cilde uygulandığında da işe yarar. Bazı insanlar bu bileşiğe duyarlı olduğundan, istenmeyen etkilere neden olmayacağından emin olmak için kremi cildin küçük bir bölgesinde test etmek gerekir.

Yarım bardak hindistancevizi yağını eritin ve üzerine 2 yemek kaşığı acı biber ekleyin. Birkaç dakika pişirin, ardından ocaktan alın ve 15 damla biberiye, lavanta ve nane esansiyel yağı ekleyin. Merhemi kavanoza aktarın ve soğumasını bekleyin. Kavanozları kapatın ve buzdolabında bırakın. Günde 3 ila 4 kez merhem ile ağrılı kaslara masaj yapın.

Söğüt

Söğüt antik çağlardan beri romatizmal ağrıları hafifletmek için kullanılmıştır. Söğüt kabuğu, ağrıyı hafifleten maddeler içerir. Farklı ağrı türlerini hafifletmek için yaklaşık yarım çay kaşığı salisin açısından zengin söğüt kabuğu ile başlayabilirsiniz.

Isırgan otu ve 5 çay kaşığı beyaz söğüt kabuğu ile bir çay hazırlayabilirsiniz. Aspirine alerjiniz varsa ona benzer etki gösteren otlar kullanmamalısınız.

Zencefil

Zencefilin romatoid artrit, osteoartrit ve fibromiyaljiyi hafiflettiği kanıtlanmıştır. Çalışmalar, zencefilin ibuprofen gibi ağrı kesiciler kadar etkili olduğunu göstermektdir.

Günde 2 ila 4 çay kaşığı toz zencefil verilen 56 hasta (28'i romatoid artritli, 18'i osteoartritli ve 10'u ağrılı kas iltihabı, fibromiyaljili) üzerinde yapılan araştırmada, üç ay sonra, katılımcıların yüzde 85'inden fazlasının hiçbir yan etki olmaksızın ağrıda azalma bildirdiği görüldü.

Zencefil harici olarak harika bir etkiye sahiptir ve aromaterapide yağlar ve kremler şeklinde kullanılır. Bir bardak ılık suya veya çaya çeyrek çay kaşığı toz zencefil ekleyin ve yavaşça yudumlayın. Başka bir yol 200 ml kaynar suya bir parça dilimlenmiş kök koyun ve 15 dakika bekletin. Süzün ve için.

Papatya

Papatya, cilt üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir ve pürüzsüz hale getirir. Papatya, küçük baş ağrılarından ve diğer ağrılardan kurtulmada da etkilidir. Araştırmalar, papatyanın hemoroid, artrit, ülser, adet krampları ve yaraların neden olduğu ağrıları gidermek için harika olduğunu göstermektedir.

Papatya yapraklarının üzerine sıcak kaynamış su ekleyin, karışımı 24 saat bekletin ve ardından yumuşak bir bez kullanarak sıvıyı ağrıdan etkilenen vücut bölgelerine uygulayın.

Ayrıca bir saat yıkanacağınız ılık banyo suyuna biraz papatya yaprağı da ekleyebilir veya bir papatya çayı içebilirsiniz.

Karanfil

Karanfil, diş ağrısını gidermek için harikadır, iltihap önleyici ve antibakteriyel bileşenlerin bir karışımına sahiptir. Araştırmalar, karanfil yağının ağrıyı gidermede oldukça etkili olduğunu göstermektedir.

Karanfil esansiyel yağını herhangi bir bitkisel yağla (ayçiçeği, zeytinyağı vb. 1:10 oranında seyreltin. Uyguladığınız bölgenin gevşediğini hissettiğinizde karanfil çalışıyor demektir. Karanfil esansiyel yağınız yoksa, su ile öğütülmüş karanfil ezmesi yapabilir ve vücudun ağrıyan kısmına uygulayabilirsiniz.

Lavanta

Lavanta, sakinliği ve mutluluğu temsil eden bir bitkidir ve ağrılara karşı oldukça etkilidir. Böcek ısırıkları veya sokmaları için bir damla lavanta yağı kullanabilirsiniz. Anında rahatlamak için lavanta esansiyel yağıyla ağrıyan kaslara masaj yapabilirsiniz.

Baş ağrısı ve migrene karşı 1 yemek kaşığı lavanta çiçeğini 250 ml suda kaynatın ve 10 dakika bekletin. Çayı günde üç kez alın. Bir kaşık dolusu bitkisel yağa birkaç damla lavanta yağını karıştırıp bu karışımı ağrıyan bölgeye de sürebilirsiniz.