Eklemleri etkileyen ve günlük hayat kalitesini olumsuz etkileyen romatizmal hastalıklarda beslenme oldukça büyük bir önem taşıyor. İşte romatizma belirtilerini hafifletebilecek 6 besin.

Romatizma, eklemlerde ağrı, sertlik ve şişmeye neden olan bir grup rahatsızlık için kullanılan genel bir terimdir. Romatizma belirtileri, günlük işlerinizi yapmanızı engelleyecek kadar acı verici olabilir. Uygun şekilde tedavi edilmezse, bu hastalık hızla ilerleyerek kalıcı hasara yol açabilir.

Genetik yatkınlık, egzersiz eksikliği veya aşırı egzersiz, obezite veya sağlıksız beslenme gibi romatizmaya yol açabilecek birçok faktör vardır. Ayrıca romatizma oluşumu sigara veya aşırı alkol tüketimi gibi faktörlerden de etkilenir.

Romatizmanın tedavisi maalesef yoktur. Tedavilerin amacı belirtileri hafifletmek ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktır. Bazı ilaçlar iltihabı, ağrıyı ve sertliği azaltmaya yardımcı olabilir. İlaca ek olarak, belirli diyet değişiklikleri romatizmayı kontrol etmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Romatizmayla mücadelede zeytinyağının her zaman tercih edilmesi gereken yağ olduğunu söyleyen Dyt. Serkan Sıtkı Şahin sebze, meyve, tam tahıllar ve kuru yemişler açısından zengin, çeşitli bir Akdeniz diyetinin tavsiye edildiğine ancak diğer tedavilerle birlikte diyetin tek başına hastayı güçlendirmesine ve hastalığıyla daha rahat yaşamasına yardımcı olmasına rağmen, genellikle mucizevi etkileri olmadığına dikkat çekiyor.

İşte romatizmayla savaşan en iyi 6 besin.

SÜT ÜRÜNLERİ

Osteoporoz gibi kemik hastalıklarında kalsiyum alımının hastalıkların önlenmesi için gerekli olduğu bilinmektedir. Araştırmalara göre toplumun önemli bir kısmı, beslenme yoluyla nispeten kolay bir şekilde elde edilebilen günlük 1000 ila 1200 mg arasındaki belirlenmiş kalsiyum gereksinimlerini karşılayamıyor.

Kalsiyum açısından zengin bir diyete ek olarak esas olarak güneş ışığı yoluyla elde edilen D vitamini katkısı da kemik yoğunluğu için önemlidir. Süt ve süt ürünleri iyi kalsiyum kaynaklarıdır ve ayrıca sağlığı geliştirdiği bilinen birçok faydalı madde içerirler. Ayrıca az da olsa D vitamini içeriğine sahiptirler.

DOMATES

Bazı meyve ve sebzelere kırmızı rengini veren bir karotenoid olan likopenler açısından zengin olan domateslerin antioksidan ve iltihap önleyici etkileri vardır. Bu nedenle baklagiller, balık ve kepekli tahıllar gibi diğer iltihap önleyici gıdalarla birlikte tüketimi, romatoid artrit gibi iltihaplı romatizmal hastalıklarda belirtileri hafifletebilir.

LAHANA

Brüksel lahanası, lahana ve brokoli gibi gıdalar sülforafan adı verilen bir bileşik bakımından zengindirler. Araştırmalar, sülforafan içeren turpgil sebzelerin tüketiminin romatizmal hastalıklarla savaştığını gösteriyor.

Ayrıca kansere karşı korumasının yanı sıra kalp ve damar hastalıklarına ve nörodejeneratif hastalıklara karşı korumada da öne çıkıyor.

SOMON

Somon, fındık, avokado ve yeşil yapraklı sebzelerin yanı sıra sardalya ve ton balığı gibi diğer yağlı deniz balıklarında bulunan omega 3 yağ asitleri romatizmal hastalıklara karşı özellikle önemli bir besindir.

Araştırmalar, artan omega 3 tüketiminin romatoid artritli hastalarda eklem iltihabını ve ağrıyı azalttığını göstermiştir. Romatizmayla ilgili hastalıklar için Akdeniz diyetiyle birlikte omega 3 takviyeleri tavsiye edilmektedir.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı her zaman diyette temel yağ olmalıdır. Bu, ılımlı bir balık ve beyaz et tüketimiyle birleştirilebilir. Sosis, salam gibi işlenmiş etlerden uzak durulmalı, şeker ve şekerli içecekler ve genel olarak ultra işlenmiş gıdaların alımı azaltılmalıdır.

Araştırmalar, sızma zeytinyağının romatoid artritli eklemlerde iltihaplanmayı azalttığını gösteriyor.

ZERDEÇAL

Romatoid artriti önlemeye yardımcı olabilecek iltihap önleyici etkilerine ek olarak, zerdeçal doğal bir antibiyotik görevi görür ve ayrıca bağışıklık sistemini iyileştirmeye ve hücre yaşlanmasını önlemeye yardımcı olan çok miktarda antioksidan içerir.

Kanıtlanmış etkileri olan bir başka iltihap önleyici olan zencefil de çay olarak tüketilebilir ve böylece etkili bir şekilde yararlarından faydalanılabilir.