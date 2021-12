Ruh sağlığını iyileştirmenin en lezzetli 7 yolu

Psikolojik problemleriniz için uyguladığınız tedavilere ek olarak, günlük diyetinize ekleyeceğiniz bazı besinler sayesinde de ruh sağlığınıza kavuşabilirsiniz…

Sağlıklı besinler sadece vücudunuz için değil, zihniniz için de sağlıklıdır. Zihniniz ve bedeniniz düşündüğünüzden daha fazla bağlantılıdır. Sinir sistemi aracılığıyla birbirleriyle etkileşime girerler. Stresli hissettiğinizde beyniniz bağırsağınıza söyler ve bu durum ruh halinizi ve enerji seviyenizi etkileyebilir. Bu nedenle, kendinizi sık sık huysuz veya gergin hissediyorsanız, günlük yiyecek alımınıza bir göz atmanın zamanı gelmiştir.

Sağlıklı gıdaların genel zihinsel sağlığınız üzerindeki etkisine şaşırabilirsiniz. İşte, bedeninizi ve ruh sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilecek sağlıklı yiyeceklerin bir listesi;

1. SOYA

Soya, vücudunuzun kasları ve kemikleri için çok önemli olan amino asitleri içerir ve uyku bozuklukları ve uykusuzlukla başa çıkmaya yardımcı olur. Ayrıca Alzheimer gibi daha ciddi sorunların risklerini de azaltır.

Kadınlar için soya çok yardımcı olabilir. Menopoz sırasında birçok kadın ruh hali değişimleri, konsantrasyon eksikliği ve yorgunluk ile uğraşır ve kendinizi doğal olarak iyileştirmekten daha iyi bir çare yoktur. Menopoz, östrojen üretimini aşamalı olarak durdurur ve soya, onu geri kazanmanın çözümlerinden biri olabilir. Bu aşamada kadınların ihtiyaç duyduğu östrojenin yerine geçen bitki bazlı kimyasallar olan izoflavon adı verilen bir madde içerir. Bunlar tofu, soya sütü, soya yoğurdu ve soya ununda bulunabilir. Öte yandan, beyni etkilemesi nedeniyle ergenliğin ve menopozun erken başlamasından sorumlu olabilir, bu nedenle menopoz yaşamıyorsanız soyayı aşırıya kaçmayın.

2. SOMON

Somon, omega açısından zengin bir besindir; daha spesifik olarak, omega-3 içerir. Doğrudan beyinle bağlantılıdır ve hücrelerin işlevini iyileştirmeye yardımcı olur, bu da daha düşük üzüntü, depresyon, hafıza sorunları ve yaşlı insanlar için bunama riski ile sonuçlanır.

Vücudunuz kendi başına omega-3 üretemez, bu nedenle somon gibi yiyecekler yemek daha iyi çalışmak için bir zorunluluktur. Bu yağlı balık türü hormonları dengeler ve daha az tıknaz hissetmenizi sağlar, iştahınızı kontrol eder ve mutluluk hormonu olan serotonini artırır. Bunu mutlu bir yemek olarak düşünün; şişkinlik hissetmiyorsunuz ve uzun süre toksunuz. Mükemmel değil mi?

3. ÇİĞ SARIMSAK

Çiğ sarımsağın yaşlılar için gerekli olan gelişmiş hafıza da dahil olmak üzere beyne sunduğu birçok fayda vardır. Tercihinize bağlı olarak çiğ sarımsağı kendi başına yiyebilir veya salatalara karıştırabilirsiniz.

Sarımsak ayrıca, allisin, kükürt taşıyan bir bileşiktir ve bu bileşik sadece çiğ sarımsakta bulunur. Yaşlanmaya, hastalıklara yardımcı olur ve serotonin seviyelerini arttırır.

4. BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, normal, tatlı çikolatadan biraz farklıdır. Aradaki fark, burada ana bileşen olan yüksek oranda kakao (%50-%90) içermesidir. Çikolata ne kadar koyu olursa o kadar iyi olduğunu unutmayın! Bu tür çikolatayı tükettiğinizde, beyninize stresi yönetmeye yardımcı olan ve böylece mutluluk duygularını artıran daha iyi hissettiren kimyasallar olan endorfinleri serbest bırakmasını söyler.

Kakao aynı zamanda beyninize giden kan akışını da ilerletir, bu da yaşlıların kelime üretimini kolaylaştırarak zihinsel işlevlerini iyileştirdiği ve kendilerini daha dengeli hissetmelerine yardımcı olduğu anlamına gelir.

5. CEVİZ

Keten tohumu, kabak çekirdeği ve chia tohumu gibi pek çok kuruyemiş beyin sağlığı için harikadır ancak en iyi kuruyemiş türleri cevizdir. Ceviz, kan şekeri seviyelerini dengede tutmaya ve arterleri daha temiz tutmaya yardımcı olan harika bir protein ve sağlıklı yağ kaynağıdır.

Anksiyete ve depresyonu azaltırken ruh hali üzerinde iyi bir etkisi olan omega-3'lere sahiptirler. Buna karşılık, onları günlük olarak tüketmek daha iyi iyimserlik, enerji, umut ve odaklanmaya yol açacaktır.

6. ADAÇAYI

Adaçayı tam olarak bir yiyecek olmasa da, yemeğinize eklemek için harika bir ektir. Hafızayı, akıl yürütmeyi, problem çözmeyi ve dikkati artırmaya yardımcı olan antioksidanlardan oluşur.

Adaçayının sahip olduğu diğer bir element, beyin sağlığını iyileştiren ve Alzheimer gibi ciddi hastalıkları önleyen bitki bileşikleri olan flavonoidlerdir. Bu faydalarına ek olarak, depresyonu, kaygıyı önlemeye yardımcı olur ve sindirimi iyileştirir.

7. C VİTAMİNİ

C vitamininin vücut dokusunun ve bağışıklık sisteminin ayarlanmasında sağlığa yardımcı olduğuna şüphe yoktur, ancak aynı zamanda duygularınız üzerinde de etkisi vardır. Kendinizi sürekli zihinsel olarak yorgun ve yorgun hissediyorsanız, bunun nedeni muhtemelen yeterince C vitamini almamanızdır. Portakal, kivi, biber, çilek, lahana ve daha pek çoğu, C vitamini olarak bilinen sihirli bileşeni içerir. Beyin sağlığı ve zihinsel gerilemeyi önler. Odaklanmayı, hafızayı ve dikkati geliştirmeye yardımcı olur ve depresyon, kaygı ve daha ciddi hastalık risklerini azaltır.