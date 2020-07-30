Rusya koronavirüs aşısı için tarih verdi

Rusya, insanlar üzerinde de denenen koronavirüs aşısının 15 Ağustos'ta piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı birçok ülke aşı çalışmalarına başladı.

Aşının yıl sonunda piyasaya sürüleceği konuşulurken Rusya'da son dakika açıklaması geldi.

TARİH AÇIKLANDI

Rusya'nın geliştirdiği ve insanlar üzerinde de denemelerini tamamladığı aşı 15 Ağustos'ta piyasaya sürülecek.

FİYATI BELLİ DEĞİL

Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, fiyatının ne kadar olacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

AMERİKALILARIN GÖZÜ RUSYA'DA

Amerikan CNN televizyonu da konuyla ilgili bir haber hazırladı.

Haberde; Rus yetkililerin iki haftadan az bir süre içinde, başkent Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen bir koronavirüs aşısına onay vermeyi planladıklarını duyurdu.

Rusya, bu durumda dünyada koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke olacak.