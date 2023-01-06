Son günlerde oldukça arkan grip vakaları sonrasında alternatif tedavi yöntemleri de gündemde. Şimdilerde en meşhur olanı ise öve öve bitirilemeyen "patates çorabı" yöntemi oldu.

Grip vakalarında inanılmaz bir artış yaşanıyor. Acilleri dolup taşıran gribi ağır geçirenlerin sayısı oldukça fazla.

Grip ilaçlarından etki görmeyenler ise çareyi alternatif tıp yöntemlerinde buluyor.

İyileşmek için çeşitli yollar arayan bireyler TikTok’da popülerleşmeye başlayan patates çorabı yöntemini deniyor.

Soğuk algınlığı ve diğer hastalıklara çare olarak çorabın içine soğan koymayı duymuş olabilirsiniz. Şu anda popüler olan bir başka halk ilacı, çiğ patatesleri çoraplara koymaktır.

Peki gribi geçiren patates çorabı yöntemi nedir? Patates çorabı nasıl uygulanır? Gerçekten etkili mi? Patates gribe iyi gelir mi? İşte tüm detaylar...

Çorabın içine patates koymanın faydası

Bir patatesi ince dilimler halinde kesin ve çorabınızın içine koyun. Çorabı 1 gece giyin ve sabah çıkartın.

Ayak tabanında vücudun çeşitli yerlerine uzanan sinir noktaları, patatesin suyunu çekecektir.

Uyumadan önce çorabın içine bir dilim soğan koymak ağrı, yüksek ateş, nezle, enfeksiyon gibi sağlık problemlerine iyi gelecektir.