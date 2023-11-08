Sabahları 3 zeytin çekirdeği yutun, bir ömür rahat olun... Zeytin tüketmenin faydaları bir yana, çekirdeğinin mideden başlayıp vücudunuza yayılan faydalarını duydunuz mu...

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Zeytin çekirdekleri, zeytinin meyve eti veya etrafındaki yumuşak kısım çıkarıldıktan sonra geriye kalan sert yapıdır. Zeytin çekirdekleri, genellikle çekirdeklerin çıkarılmasından sonra atılır.

Bazı insanlar zeytin çekirdeklerini kurutarak veya öğütüp un haline getirerek farklı amaçlarla kullanabilirler.

Zeytin çekirdekleri, aynı zamanda birçok ürünün ambalajında, özellikle döşeme malzemeleri, süs eşyaları ve daha birçok farklı endüstriyel uygulamada kullanılabilir.

Ancak sağlığa öyle faydalıdır ki, pek bilinmiyor.

Şifası çekirdeğinde

zeytinin çekirdeğini de yutarak mide yanmalarınızı azaltın, bağırsaklarınızı güçlendirip kabızlığınızı ortadan kaldırın.

Kahvaltıda yutulan 2-3 zeytin çekirdeği, selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlayarak sindirim sistemini güçlendiriyor.

Ülser ve gastrit gibi mide problemlerine iyi geliyor. Basur ve prostatı engelliyor. Özellikle erkeklerin tüketmesi tavsiye ediliyor.