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- Sabahları aç karnına filtre kahve içmenin inanılmaz etkisi
Sabahları aç karnına filtre kahve içmenin inanılmaz etkisi
- Haber Merkezi
- 23.11.2022 - 12:21
Filtre kahve, son dönemlerde tercih edilen en popüler kahve çeşitlerindendir. Her gün kahve tüketmek kalp sağlığından sindirim sistemine kadar birçok fayda sağlar.
Vücudu zinde tutan ve beyin fonksiyonlarının hızlanmasını sağlayan filtre kahve, günde 1-2 bardak tüketildiğinde şifa oluyor.
Kahve çekirdeklerinin öğütülmesi ve ardından filtre kağıt yardımıyla süzülmesiyle yapılan filtre kahve, özellikle aç karnına tüketilmelidir.
Peki filtre kahvenin faydaları nelerdir? İşte sağlığa etkileri...
Aç karnına filtre kahve içerseniz;
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Kahve beyin fonksiyonlarının hızlanmasını sağlar. Mod, enerji ve hafızayı güçlendirir.
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Antioksidan bakımından zengindir.
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Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına destek olur.
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Filtre kahve, vücuda enerji verir. Adrenalini arttırır.
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Düzenli filtre kahve içen kişilerin, diyabete yakalanma ihtimali %30 oranında daha azdır.
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Yapılan çalışmalara göre düzenli filtre kahve tüketimi, alzheimera yakalanma riskini %65 azaltır.
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Zayıflamayı, yağ yakımını destekler.
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Karaciğeri korumaya destek olur.
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Depresyona girme riskini azaltır. Stres ve kaygıya karşı etkilidir.Batı tarzı diyetlerde sık sık tüketilir.
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Filtre kahve, kalp ve damar hastalıklarına karşı destek olur.
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Filtre kahve, rahatlama ve gevşeme konusunda etkilidir.