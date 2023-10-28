Sabahları eksik etmeyin! Tek ısırıkta uykuyu açıyor Vücudunuzun ilk öğünü olarak elmayı tercih ederseniz, faydalarına şaşıracaksınız.

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Her rengi birbirinden lezzetli olan elma, tezgahlardan eksik olmayan meyvelerdendir.

Elma C vitamini, A vitamini ve potasyum gibi önemli vitamin ve mineraller bakımından zengindir.

Düzenli elma tüketmek, vücudu sağlamlaştırır. Bağışıklık sistemini adeta çelik gibi yapar.

Genellikle Türk halkı meyveyi akşam yemeğinden sonra tüketir. Ancak siz sabahları aç karnına elma yemenin faydalarını duyunca, bu alışkanlıktan vazgeçebilirsiniz.

Elmayı ilk öğün olarak tüketmek, mucize sayılabilir.

Elmayı sabah yiyin, etkisini görün

Sabah, aç karnına yenilen elma; kanı temizler, vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

Özellikle yeşil elma, midedeki bulantıyı alır ve midede asit dengesini düzenler.

Elma açken tüketildiği takdirde atardamarlarda plak olmasını engeller, kalp kasını güçlendirir, kalpte iltihap oluşumunu engeller.

Sabahları elma yemenin faydalarından birisi de dişlerde bakteri plakları oluşumunu engellemesidir.

Elmada bulunan fruktoz kısa zamanda kana karışır ve uyku halini ortadan kaldırır. Uyandıktan sonra elma yemek uykunuzu açacaktır.