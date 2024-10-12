Mide yanmasına ne iyi gelir?

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Mide yanması sık sık tekrarlıyorsa veya çok şiddetliyse bir doktora danışmak faydalı olabilir, çünkü bu durum gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) gibi daha ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir.

MİDE YANMASI BELİRTİLERİ

Ağızda oluşan acı ve asit tadı



Uzanma ve eğilmeyle birlikte şikayetlerin artması



Geğirme



Mide bulantısı ve kusma



Yutkunma zorluğu



Mide şişkinliği



İştah kaybı



Hıçkırık



Kuru öksürük

Mide yanmasına iyi gelebilecek bazı doğal ve basit çözümler şunlardır:

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR

Esmer pirinç, yulaf ezmesi, tatlı patates, brokoli, bezelye, enginar ve tam tahıllı ekmek gibi tahıllı ve lifli gıdalar tüketmek mide asidinin emilmesine yardımcı olarak mide yanması şikayetlerinizi azaltacaktır.

DİĞER ÖNERİLER İSE ŞU ŞEKİLDE:

Su içmek:

Mide asidini seyreltmeye yardımcı olabilir ve yanma hissini hafifletebilir.

Karbonatlı su

Bir çay kaşığı karbonatı bir bardak suya karıştırıp içmek, mide asidini nötralize edebilir.

Süt veya yoğurt:

Mideyi yatıştırıcı bir etkiye sahip olabilir, ancak bazı kişilerde süt ürünleri mide yanmasını daha da kötüleştirebilir.

Zencefil:

Taze zencefil çayı, mideyi sakinleştirmeye yardımcı olabilir ve hazımsızlık belirtilerini hafifletebilir.

Muz:

Mide asidini nötralize edebilecek doğal bir antasit görevi görebilir.

Nane veya papatya çayı:

Zencefil çayı, mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır. Zencefil çayı tüketmek, mide astarının iltihaplanmasını ve midedeki tahrişi azaltarak mide yanmasına iyi gelir.

Mide kaslarının gevşemesine, safra akışını iyileştirmeye, yiyeceklerin sindirilmesine ve mideden daha hızlı geçmesine yardımcı olarak midedeki yanmayı önleyebilirler.

Yüksek yastıkla uyumak:

Yatarken mide asidinin yemek borusuna kaçmasını önlemek için başı biraz yüksekte tutmak mide yanmasını önleyebilir.

Yemekten sonra dik durmak:

Yemekten hemen sonra uzanmamaya çalışmak mide yanmasını önlemeye yardımcı olabilir.