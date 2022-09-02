Saç bakımından bağırsak hastalıklarının tedavisine nane yağının 10 faydası

Stresle savaşır, sindirimi destekler, iltihap önleyicidir ve kozmetikte kullanılır... Nane yağının tüm özelliklerini ve nane yağından en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi listeledik...

Antik çağlardan beri bilinen ve kullanılan nane, aromaterapide sağlık için güçlü bir madde olarak kabul edilir.

Yapraklarından buhar damıtma işlemi ile birçok faydası olan nane esansiyel yağı elde edilir. İhtiyaçlarınıza göre farklı şekillerde yararlanabileceğiniz değerli bir doğal ilaçtır.

Nane yağı her zaman en etkili sindirim sorunları önleyicilerinden biri olarak kabul edilmiştir. Mide bulantısına karşı çok faydalıdır, araba tutması veya deniz tutması durumunda kullanılabilir. Nane esansiyel yağı ayrıca belirli bakteri türlerinin saldırılarına karşı mükemmel bir çaredir ve idrar yolu enfeksiyonlarında da faydalıdır.

Nane yağı antiseptik özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisidne kullanılır. Naneden elde edilen uçucu yağ, özellikle stresten kaynaklanan yorgunluk durumunda, ruh üzerinde yenileyici bir etkiye sahiptir. Ayrıca konsantrasyonu yeniden kazanmak için de çok faydalıdır.

Nane yağının faydaları ve kullanım için ipuçları

Nane esansiyel yağı mentol içeriğinden dolayı cilde uygulandığında soğuk hissi ileten yüzeysel sinir uçlarını uyarır. Bu nedenle soğutma etkisi olan ürünlerin bileşiminde kullanılır. Nane esansiyel yağı antispazmodik ve tonik etkiye de sahiptir.

İşte nane yağının tüm faydaları ve kullanım için ipuçları.

İrritabl bağırsak sendromunu hafifletir

İrritabl bağırsak sendromu, yoğun karın ağrısına ve midede rahatsız edici bir şişkinliğe neden olur. Sebepler arasında alkol, kahve ve yağ gibi besinlerin yanı sıra stresin de temel bir rol oynadığı bilinmektedir.

Nane, bağırsak yolunun reseptörleri ve sinir uçları üzerinde güçlü bir ağrı kesici etki ile ağrıyı dindirerek irritabl bağırsak sendromu belirtilerini hafifletir.

Kolit

Nane, kolit (bağırsak iltihabı) nedeniyle bağırsakta oluşan gazı engeller ve ağrıyı dindirir. Gaz giderici özelliği ile bağırsak gazı hacmini azaltır. Dış uygulamalar etkili, pratik ve hızlı bir çözümdür. Uçucu yağın bir seyreltici yağ içinde karın bölgesine, bağırsağın yönünü takip ederej saat yönünde masaj yapılması tavsiye edilir.

Menstrüel krampları yatıştırır

Nnane bağırsak spazmlarını giderir, bu nedenle adet döngüsü ile ilgili sorunları çözmek için de yaygın olarak kullanılır. Bu amaçla, bir taşıyıcı yağda seyreltilmiş uçucu yağla karın bölgesine masaj yapılabilir.

Nane ayrıca güçlü ağrı kesici özelliklere sahiptir, ağrının başlangıcına karşı koyar.

Ağız kokusuyla savaşır

Nane, ağız kokusu durumunda en etkili ilaçlardan biridir. Diş macunlarının, sakızların, gargaraların, şekerlerin ve ağız boşluğunu temizlemeye ve koku vermeye yönelik tüm ürünlerin klasik aromasıdır. Bu uçucu yağ, doğrudan sindirime etki ederek ağız kokusuna neden olan sorunların bir kısmını iyileştirir.

Baş ağrısını giderir

Baş ağrısının neden olduğu ağrıyı azaltmak için badem yağı, jojoba, aloe vera jeli gibi az miktarda yağda seyreltilmiş nane esansiyel yağıyla şakaklara masaj yapılması önerilir. Çalışmalar, etkilerin uygulamadan on dakika sonra fark edildiğini göstermiştir.

Mide bulantısını dindirir

Nanenin mide bulantısına karşı şaşırtıcı etkisi, sadece ağızdan (bir küp şeker veya bir kaşık bal içinde) alınmasıyla değil, aynı zamanda soluma yoluyla da elde edilebilir. Araba tutması yaşayanlar, avuçlarının arasına bir damla dökmek ve gerekirse koklamak için her zaman yanlarında bir şişe bulundurabilir. Hemen rahatlama sağlar.

Aşırı ısıya karşı kullanılabilir

Nane esansiyel yağı olağanüstü bir canlandırıcıdır, havaya püskürtüldüğünde yüksek sıcaklıklara daha fazla dayanmaya yardımcı olur, soğutur ve en sıcak ve en boğucu günlerde rahatlama sağlar. Arabalar, ofisler, otel odaları veya kamp çadırları gibi kapalı yerlerde mükemmeldir.

Böcekleri uzaklaştırır

Nane esansiyel yağı, eski zamanlardan beri böcekleri ve fareleri uzak tutmak için kullanılmıştır. Ssineklere, sivrisineklere, hamam böceklerine, karıncalara ve diğerl böceklere karşı etkilidir. Yüzeylere püskürtülebilir ve diğer haşere ilaçlarına göre hoştur, iyi bir kokuya sahiptir ve sağlığa zararlı maddeler içermez.

Cilt sağlığını iyileştirir

Nane yağı, cilt sağlığı için özellikle sivilceli ve yağlı ciltler için iyileştirici özelliklere sahiptir. Duştan hemen sonra bitkisel yağda seyreltilerek masaj yapılması, hücre yenilenmesini destekler, yorgun ve yıpranmış cilde enerji verir. Ayrıca selülite karşı mücadele eder. Dolaşımı iyileştirir ve canlandırıcı etkisiyle selülite karşı koyar.

Saçları güçlendirir

Nane yağı, yağlı saçlar için uygundur. Şampuan veya saç kremine birkaç damla (1 veya 2) ekleyin. Kafa derisindeki kaşıntı ve iltihabı azaltır.