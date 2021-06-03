Saç derisi kaşıntısına karşı 5 doğal çözüm

Oldukça yaygın olarak görülen saç derisi kaşıntıları, birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Ancak bazı pratik ipuçları ve yöntemlerle kaşıntıyı durdurabilmek mümkün. İşte 5 doğal çözüm.

Vücudunun herhangi bir yerinde sürekli kaşıntı yaşayan kişiler bunun ne kadar sıkıntılı olabileceğini bilirler. Saç derisi kaşıntıları, oldukça yaygındır çünkü birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir.

Herkesin kafa derisi bazı durumlarda kaşınabilir. Ancak, bu rahatsızlık sürekli hale geldiğinde ve hatta tahrişe neden olduğunda, vücudun bu bölümünde neler olduğunu analiz etmenin zamanı gelmiş demektir.

Çoğu durumda, neden aşırı kuruluktur. Bu, kafa derinizi kaşıdıktan sonra giysilerde küçük beyaz noktalar gördüğümüzde doğrulanır. Daha yağlı ve sarımsı bir yapıya sahip olan kepekle karıştırmayın. Bu durumda kafa derisinde bir dökülme olur ve bu da bizi kullandığımız şampuanın türünü gözden geçirmeye ve maskeler aracılığıyla daha fazla nem sağlamaya davet ediyor.

Bir çeşit egzama da saç derisi kaşıntılarına neden olabilir. Saç derisinde herhangi bir kabarma veya farklı bir renk varsa, tipik olarak, alan şişmiş ve biraz kırmızıysa veya küçük yaralar varsa muhtemelen bir egzama olabilir.

Saçlarımızın bir tür saç ürününe tepki verebileceğini de göz ardı etmemeliyiz. Çoğu şampuan ve diğer saç ürünleri alkol, silikonlar, sülfatlar, parabenler vb. içerir. Bunlar saçlarımıza zarar verir.

Bu durumların herhangi birinin uzun süre yaşanması durumunda, bir dermatoloğa gitmeniz tavsiye edilir.

KAŞINTIYI RAHATLATMAK İÇİN 5 DOĞAL ÇÖZÜM

Kafanızı kaşımayı durdurmak için 5 doğal çözüm hazırladık. Ev yapımı ve doğal malzemelerle bu can sıkıcı soruna son verebilir ve aynı zamanda saç sağlığınızı da iyileştirebilirsiniz.

Yumurta Sarısı

Kaşıntımızın nedeninin kuru kafa derisi olduğundan eminsek, evde basit bir çözüm deneyebiliriz. Saçlarımızı sadece yumurta sarısı ile yıkamamız gerekiyor. Yumurta sarısı çok besleyicidir, yağ asitleri, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Saç miktarına göre 2 veya 3 taneye kadar kullanmamız gerekebilir.

Ayrıca çalışmalar, haftada ortalama iki veya üç yumurta tüketmenin saçın gücünü artırarak dökülmesini önlediğini gösteriyor.

Şaşırtıcı olsa da yumurta sarısı şampuan görevi görebilir. Ancak, birçok insan daha temiz bir ürüne ihtiyaç duyduğunu düşünür. Bu durumda yumurta sarısını şampuanımızla karıştırabilir veya ön yıkama maskesi olarak uygulayabiliriz.

Nane Yağı

Şampuanımızı kullanmayı bırakmadan bizi rahatlatan hızlı bir çözüm istiyorsak nane yağına dönebiliriz. Saç derisini daha fazla tahriş etmemesi için az miktarda kullanmamız gereken bu yağ, iltihap önleyici etikerinin yanı sıra müthiş bir ferahlık verir.

Her 100 ml ürün için şampuanımıza bu yağdan 5 damla ekleyebiliriz.

Ayrıca nane yağı kaşıntıyı yatıştırırken aynı zamanda dolaşımı harekete geçirir, fazla sebumu düzenler, enfeksiyonlarla savaşır ve saç dökülmesini önler.

Nergis Çiçeği Yağı

Nergis en popüler şifalı bitkilerden biridir. Tahriş olmuş cildi ve cilt iltihaplarını yatıştırır. Nergis çiçeği, birçok farklı şampuanda da kullanılmaktadır.

Kaşıntılı kafa derisini rahatlatmak için nergis çiçeği yağını kullanabilirsiniz. Sadece maske olarak kullanın. Yani şampuanlamadan önce veya sonra uygulayıp, durulayın.

Aloe Vera ve Papatya Maskesi

Saç derisini anında rahatlatmak için bir seçenek, yatıştırıcı ve iltihap önleyici bileşenlere dayalı bir maske hazırlamaktır. Bu durumda aloe vera jeli ve papatyayı tercih ettik.

Araştırmalara göre aloe vera, nemlendirici ve iyileştirici özelliklere sahiptir. Papatya ise güçlü bir iltihap önleyicidir.

Malzemeler:

- 3 yemek kaşığı aloe vera jeli (45 ml)

- 7 damla papatya yağı veya 1 yemek kaşığı papatya özü (15 ml)

Hazırlık ve Uygulama:

- Her iki malzemeyi de iyice karıştırın

- Kuru saç derisine uygulayın

- 20 dakika bekletin ve yıkayın

Hindistan Cevizi ve Çay Ağacı Maskesi

Kaşıntımızın kaynağı egzama veya herhangi bir bulaşıcı cilt sorunu olabilir. Bu durumda, her türlü mantar ve bakteriyle savaşmak için iki bileşen kullanabiliriz: Antibakteriyel etkileriyle Hindistan cevizi yağı ve antimikrobiyal etkileryle çay ağacı yağı.

Malzemeler:

- 3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı (45 ml)

- 7 damla çay ağacı yağı

Hazırlık ve Uygulama:

- Her iki malzemeyi de karıştırın. Çay ağacı yağının hassas bölgeleri tahriş edebileceğini unutmayın.

- Yatmadan önce tüm kafa derisine uygulayın ve gece boyunca bırakın.

- Sabah saçlarınızı her zamanki gibi yıkayın.