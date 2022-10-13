Saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olan 6 besin

Hem kadınları hem de erkekleri etkileyen saç dökülmesi, stres ve besin eksiklikleri gibi çeşitli sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabiliyor. İşte saç dökülmelerini durdurmak için 6 besin...

Erkek ya da kadın, herkes günlük olarak saç kaybeder. Saç dökülmesi, yeni saçların büyümesiyle telafi edilen normal bir durumdur.

Ancak, çok fazla saç kaybı çok çabuk zamanda gerçekleşirse ya da saçların tekrar uzaması durursa bu durumda alopesi ortaya çıkar. Estetik bir durum olmasının yanı sıra saç dökülmesi, büyük duygusal etkiler de yaratır.

Saç kaybı, yeni saçların sayısını aştığında alopesi durumu ortaya çıkar. Saç seyrekleşir, bazen tüm alanlarda saç kalmaz. Alopesi, çeşitli nedenlerle kendini farklı şekillerde ve kişiden kişiye değişen bir şiddette gösterir.

En sık görülen alopesi türü kellik

Alopesi çoğunlukla saç dökülmesiyle ilişkilidir, ancak bu sağlık sorunu kaşlar ve yüz tüyleri gibi diğer tüm vücut tüylerini de etkileyebilir.

Kellik bir alopesi şeklidir. Erkekleri daha sık etkiler, ancak kadınlar da etkilenebilir. En sık görülen alopesi türüdür. Erkeklerde kellik, saç çizgisinin geri çekilmesine veya kafatasının üst kısmında saç dökülmesine neden olur. Kellik yaşayan kadınlarda saçlar incelme eğilimi gösterir.

Saç dökülmesini önlemek için beslenmeden başlayarak birkaç farklı yöntemle hareket etmek gerekir. Çok fazla saç dökülmesi yaşadığınızı fark ettiğinizde vitamin eksikliğiniz olabilir. Saçınızın görünümünü ve sağlığını iyileştirmek için doğru bir diyet uygulamak önemlidir. Doğru yiyecekleri yiyerek saçlarınızın uzamasını, parlamasını ve hatta beyazlaşma olasılığını etkileyebilirsiniz.

İşte saç dökülmesini durdurmanıza yardımcı olabilecek 6 harika besin.





Proteinli gıdalar

Çoğunlukla keratin, sistin ve lizinden oluşan saça güç veren proteinler açısından zengin olan tüm besinler saç dökülmesine karşı savaşır. için besinler listenize ekleyin. Bu amino asitler en çok kırmızı et, balık, peynir ve yumurta gibi gıdalarda bulunur.

Kırmızı meyveler, saç yapısının temel bir bileşeni olan kolajen üretimini uyaran bir antioksidan olan yüksek C vitamini içeriği sayesinde saçlarınız için mükemmel yardımcılardır. Güçlü ve sağlıklı saçlar istiyorsanız doğal bir çare çilek, yaban mersini, kızılcık ve böğürtlen gibi orman meyvelerini tüketmektir. Yüksek C vitamini içeriklerine ek olarak, antibakteriyel, antioksidan, peeling ve iltihap önleyici özelliklere sahiptirler.

Omega 3, protein, B12 vitamini ve demir kaynağı olan somon balığı gibi yağlı balıkları da yemeyi unutmayın. Omega 3 ve selenyum açısından zengin lezzetli cevizler de hücre yaşlanmasıyla savaşmak ve dökülen saçların yenilenmesine yardımcı olmak için harikadır. Ayrıca günde en az 8 bardak su içmeyi unutmayın.

Yeşil çay

Yeşil çay, dünyanın en popüler içeceklerinden biridir ve sağlığa birçok faydası vardır. Yeşil çay, kalp sağlığını iyileştirmenin yanı sıra, hücresel yaşlanmayı geciktirir, hücrelerin onarım süreçlerini destekler ve detoks etkisi oluşturur. Cilt sağlığını korur, saç dökülmesini önler ve yenilerinin büyümesini destekler, kuru saç derisi ve kepe tedavisine yardımcı olur.

Günde en az bir bardak içmenin yanı sıra basit bir sağlıklı yaşam maskesi yapabilirsiniz. Saçınızı yıkadıktan sonra yeşil çaya batırın ve 10 dakika bekletin, ardından soğuk suyla durulayın. Haftada 2 ila 3 kez tekrarlayın.

Hindistan cevizi yağı ve jojoba yağı

Hindistan cevizi yağı saç sağlığını iyileştiren, kırık uçları ortadan kaldıran ve kuruluk durumunda saçları besleyen doğal bir üründür. Kuru bir saç derisi, saç dökülmesine neden olabilecek kepek gelişimini tetikler.

Saç dökülmesi için doğal tedaviler arasında, kafa derisinin saç köklerini nemlendirmek için çok yararlı olan jojoba yağı da vardır. 2 veya 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı veya jojoba yağını temiz saça uygulayın ve 45 dakika masaj yapın.

Soğan

Soğan, kalorisinin düşük olmasının yanında kuersetin (quercetin) gibi yüksek bir antioksidan içeriğine sahiptir. Kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olan kükürt içerdikleri için saç dökülmesine karşı mükemmel bir çözümdürler. Soğan ayrıca kolajen üretimini artırır ve antibakteriyel özellikleriyle kafa derisi enfeksiyonlarına karşı savaşır.

Bol soğan yiyin veya soğan suyunu saçınıza sürün ve 15 dakika bekletin. Ardından şampuanla güzelce durulayın. Kueretin açısından zengin diğer meyve ve sebzeler arasında kuşkonmaz, ıspanak, lahana ve elmadır bulunur.

Pazı

Pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler antioksidanlar açısından zengindir ve saçları güçlendirmek ve saç büyümesini teşvik etmek için gerekli bir besin olan demir içerirler.

Koyu yeşil yapraklılar, saç büyümesi için gerekli olan saç folikülleri tarafından üretilen yağlı bir madde olan sebum üretimi için önemli olan büyük miktarda A vitamini ve C vitamini de içerirler. Yeterli sebum üretiminin olmaması, folikül hasarına ve saç dökülmesine neden olabilir. Bu nedenle pazı, Brüksel lahanası, ıspanak ve roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri diyetinize dahil etmeniz önemlidir.

Acı biber

Biber, saç dökülmesini yavaşlatmasının yanı sıra, kafa derisindeki kan dolaşımının mükemmel bir uyarıcısıdır. Acı biber, kan akışını iyileştiren kapsaisin içerir. Bu madde saçların yeniden büyümesini destekler ve hepsinden önemlisi saç dökülmesini önler.

Baklagiller

Fasulye, nohut ve mercimek gibi baklagiller vücut sağlığı için çok önemlidir. Çeşitli besinler açısından zengin olan baklagiller saç büyümesini, gelişimini ve bakımını iyileştirir.

Bitki proteinleri içeren ve demir, çinko ve biotin sağlayan baklagiller adeta bir sağlık deposudur. Haftada en az üç kez yenmeleri önerilir.