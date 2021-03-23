Doğru yaşam tarzı ve dengeli beslenme, saç parlaklığını geri kazanmada, saç dökülmesini önlemede ve saç yıpranmasını geciktirmede önemli bir rol oynar. İşte saç dökülmesini önleyen 10 besin.

Saçı sadece yağlamanın, şampuanlamanın ve nemlendirmenin onu güçlü ve sağlıklı yapabileceği yaygın bir yanılgıdır. Düzgün bir yaşam tarzı ve dengeli beslenme, saç parlaklığını geri kazanmada ve saç dökülmesini önlemede önemli bir rol oynar.

Erkekler, saçlar konusunda kadınlar kadar hassas. Bu, birçok endişeyi ortaya çıkaran ve paranoyak tedaviler ve aşırı önlemlerle sonuçlanan hassas bir konudur. Saç dökülmesi endişeleri artık uykunuzu kaçıracak dereceye geldiyse, ne yediğinize daha yakından bakmanız iyi bir fikir olabilir. Saç büyümesine ve sağlığa yardımcı olan bileşenler ekleyerek yediklerinizde yapılan küçük değişiklikler bile büyük bir etkiye sahip olacaktır. Genetik ve yaşam tarzı her zaman üstünlüğe sahip olsa da, erken saç dökülmesini önlemek ve saç büyümesini teşvik etmek için tüketebileceğiniz en iyi 10 besini listeledik.

HAVUÇ

Sadece gözler değil, A vitamini yönünden zengin havuçlar saç derisi için de mükemmel bir besindir. Sağlıklı bir saç derisi, güçlendirilmiş ve nemlendirilmiş parlak, iyi bakımlı saçlar sağlar. Yağsız proteinler, meyveler ve sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller, somon gibi yağlı balıklar ve süt ürünlerinden oluşan genel dengeli bir diyet, sağlıklı saçlar için harika güçlendiricilerdir.

KURU ERİK

Kuruluk, incelme, sertlik, renk değişikliği veya dökülme varsa, bunun sorumlusu vücudunuzdaki demir rezervlerinin azalması olabilir. Kuru eriklerin büyük demir kaynakları olduğu ve saçın kalitesini artırmaya büyük ölçüde yardımcı olduğu bilinmektedir. Ayrıca, kuru eriklerin yanı sıra diyetinizde bol miktarda yeşil yapraklı eklediğinizden emin olun.

YEŞİL BEZELYE

Yeşil bezelye herhangi bir spesifik vitamin veya mineral açısından zengin olmasa da dengeli miktarda vitamin ve mineraller, örneğin demir, çinko ve B grubu vitaminler içerir. Sağlıklı saçları korumak için bunlar çok önemlidir.

YULAF

Lifle dolu olan yulaflar, sadece sağlıklı bir kalp ve bağırsakların korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çinko, demir ve omega-6 yağ asitleri gibi diğer temel besin maddeleriyle saç sağlığını da etkiler. Özellikle omega-6 yağ asitleri, sağlıklı cilt, saç uzaması ve gelişimini sürdürmek için gereklidir. Bu temel içerik yalnızca diyet yoluyla elde edildiğinden, kahvaltınızda haftanın birkaç günü bir kase yulaf ezmesi yemeyi deneyin.

BALIK

Balık, saç sağlığını iyileştiren protein ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Araştırmalar, uskumrudan elde edilen balık yağının dermal papilla hücrelerini uyardığını ve anajen (saç döngüsünün büyüme fazı) yollarını aktive ederek saç büyümesini desteklediğini gösteriyor.

Çalışmalar ayrıca, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balık yağı takviyesinin saç büyümesini desteklediğini ve saç incelmesini azalttığını gösteriyor.

Ayrıca daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, geçmiş yıllarda yapılan bazı çalışmalar, D vitamini eksikliği ile saç dökülmesi arasında bir bağlantı olduğuna işaret etti. D vitamini, saç köklerinin uyarılmasına ve beslenmesine yardımcı olur. En iyi D vitamini kaynaklarından biri de omega-3 yağ asitleri içeren somon balığıdır. Omega-3'ler saç derisi sağlığını iyileştirir ve saçın kırılmasına neden olabilecek kuruluğu azaltır.

CEVİZ

Ceviz, en saç dostu kuru yemişlerden biridir. Ceviz sadece diğer yiyeceklerden daha fazla omega-6 yağ asidi içermekle kalmaz, aynı zamanda saç büyümesini uyaran ve saç dökülmesini azaltan çinko, demir, selenyum ve B1, B6 ve B9 vitaminlerini içerir. Saç büyümesi için önemli olan protein ve makro mineraller açısından da zengindirler. Ceviz ayrıca saçı güçlendiren ve saç derisinin sağlığını koruyan biotin, E vitamini, protein ve magnezyum içerir. Bu vitamin ve minerallerin eksikliği saç dökülmesine neden olur.

YAĞLI TOHUMLAR

Yağlı tohumlar, özellikle ayçiçeği tohumları, erkeklerde görülen en sık saç dökülmesi nedeni olan androgenetik alopesi önlemede etkili olan ve sağlıklı saç büyümesini destekleyen beta-sitosterol bakımından zengindir.

Keten tohumları, zengin omega-3 yağ asitleri kaynaklarıdır ve deniz ürünlerine bir alternatiftir. Araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinin saç yapısını iyileştirdiğini ve erken saç dökülmesini önlediğini gösteriyor.

Keten tohumlarını ıslatın ve öğütün ve bunları meyve sularına, salatalara veya tatlılara ekleyin. Bunları ayrıca smoothie veya fıstık ezmesinin üzerine de serpebilirsiniz.

YUMURTA

Sağlıklı saçlar için, yumurta muhtemelen en iyi arkadaşlarınızdan biridir. Büyük miktarlarda protein, B12 vitamini, demir, çinko ve omega-6 yağ asitleri gibi temel besinler ile yüklüdür. Bu vitamin ve minerallerden herhangi birinin eksikliğinin saç kalitesinin düşmesine neden olduğu bilinmektedir. Ayrıca saç dökülmesine karşı savaşmak için harika bir yardımcı olan biotin için de iyi bir kaynaktır.

Orta boy (50 gr) bir yumurta, saç köklerini güçlendiren 6,3 gr protein, çeşitli vitaminler ve mineraller içerir. Araştırmalar, yumurtanın saçı parlak ve güçlü hale getirebileceğini, saç kırılmasını önleyebileceğini ve kırılganlığı azaltabileceğini göstermektedir.

Bir çalışma, proteinlerdeki kükürt amino asitlerinin saç köklerini güçlendiren ve erken saç dökülmesini önleyen keratin saç protein sentezinin öncüsü olduğunu göstermiştir. Başka bir çalışma, yumurtaların yeni saç gelişimi için insan dermal papilla hücrelerini (saç üretimini ve saç büyüme döngüsünü kontrol eden bir grup hücre) uyaran önemli bir saç büyüme faktörü içerdiğini göstermektedir.

SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ve yoğurt gibi süt ürünleri, saç büyümesi için önemli bir mineral olan büyük kalsiyum kaynaklarıdır. Ayrıca iki yüksek kaliteli protein kaynağı olan peynir altı suyu ve kazein içerirler. Atıştırmalık listenize bir kase yoğurt veya süzme peynir ekleyin ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olmak için gerekli omega-3 yağ asitleri ve çinko dozunuz için yoğurdunuza birkaç yemek kaşığı keten tohumu veya ceviz ekleyin.

Yoğurt, bağırsak sağlığını artıran ve sağlıklı saçı destekleyen en zengin probiyotik kaynaklarından biridir. Araştırmalar, probiyotik açısından zengin yoğurdun saç folikülü gelişimini desteklediğini ve saç dökülmesini geciktirdiğini göstermektedir.

ISPANAK

Ispanak, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, folik asit ve vitaminler açısından zengin yeşil yapraklı bir sebzedir. Bu besinler sağlıklı saç büyümesi için gereklidir. Ispanaktaki yüksek kalsiyum seviyeleri, kadın tipi saç dökülmesini veya telogen effluvium'u önleyen önemli bir vitamin olan D vitamini emilimini kolaylaştırır.

Ispanak ayrıca sağlıklı saç büyümesi için kafa derisine oksijen tedarikini artıran demir açısından da zengindir. Erkek tipi saç dökülmesi ve menopoz öncesi kadın tipi saç dökülmesi olan kişiler, düşük demir seviyeleri yaşarlar. Diyete demir açısından zengin yiyecekler dahil edilerek durum iyileştirilebilir.

Araştırmalar, kadın tipi saç dökülmesinin daha düşük çinko ve demir seviyelerine bağlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yeterli miktarda gerekli vitamin ve mineral kaynağı için haftada 2-3 kez ıspanak tüketin.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Bu yiyecekleri günlük diyetinize dahil etmenin yanı sıra başka yollarla da saç dökülmesini önleyebilirsiniz. Aşağıdaki bölümde birkaç ipucuna göz atın.

- Saçınızı nazikçe tutun. Çok sert çekmeyin.

- Saç şekillendirmeyi sıcak aletlerle yapırsanız, sıcaklığı minimumda tutun ve şekillendirmeden önce koruyucu bir serum kullanın.

- Islak saçı asla taramayın.

- Islak saçı bez veya havluyla ovalamayın. Bir bezle hafifçe silin ve doğal olarak kurumasını bekleyin.

- Saç tipinize göre saç bakım ürünleri kullanın.

- Haftada 2-3 kereden fazla şampuanlama yapmayın çünkü saç derinizin doğal yağlarını geri kazanması için zamana ihtiyacı vardır.

- Saç bakımı ile birlikte sağlıklı beslenmek, saçı güçlendirmek ve saç dökülmesini azaltmak için eşit derecede önemlidir. Yukarıda belirtilen yiyecekleri içeren sağlıklı bir diyet uygulayın.

- Aşırı stresin ve bazı ilaçların saç büyümesini geciktirdiği ve saç dökülmesini hızlandırabilir. Bunların farkında olun ve stresi yönetmeye çalışın.

- Saç spreyi, saç jelleri ve sert kimyasal maddeler içeren şekillendirme kremlerinin kullanımını azaltın, bunlar kafa derisini kurutabilir. Perma, renk, gevşetici gibi sert uygulamalar da saçınızın sağlığına zarar verir.

- Şampuanınızı ve saç kreminizi sürekli değiştirmekten kaçının..

- Uygun koruma olmaksızın güneşe, kirliliğe, yağmur suyuna ve toza aşırı maruz kalmak saçı kuru, kırılgan ve gevşek hale getirir.