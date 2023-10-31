Sadece kabuğunu yiyin! Etkileri karşısında gözlerinize inanamayacaksınız... Limon, mutfakların vazgeçilmez narenciyelerinden biri. Lezzetiyle sıkça tercih edilirken, limonun kabuğunun da sağlık için önemli bir kaynak olduğunu biliyor muydunuz? Limonun her parçasını değerlendirmek isteyeceğiniz bir yazı ile karşınızdayız! İşte limonun gücü...

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Limon çok sık tüketilen, mutfaklardan eksik edilmeyen narenciyelerden bir tanesidir.

Tadıyla damakları şenlendirip aynı zamanda sağlığa pozitif etkileriyle de çok sık kullanılmasının sebeplerindendir diyebiliriz.

Peki genelde içinden faydalanılan limonun kabuğunun da içi kadar önemli ve şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz?

Yazımızı okuduktan sonra limonun hiçbir parçasını çöpe atmayacağınıza emin olabilirsiniz. Bakalım limon kabuğunun faydaları nelermiş...

Yüksek besin değerine sahiptir

Kabuğundan az miktarda tüketilmesi bile oldukça besleyicidir. Limon kabuğu yoğun olarak lif ve C vitamini içermektedir.

Kalsiyum, potasyum ve magnezyum yönünden de oldukça zengindir. D-limonen bileşiği limona karakteristik aroma verir ve kabuğundan yoğun miktarda bulunur.

Ağız sağlığı için önemlidir

Bakteriler yoğun şekilde diş eti enfeksiyonlarına neden olurlar. Ağız sağlığına gerekli özen gösterilmezse her türlü bakteriye uygun hale gelerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Limon kabuğu yoğun antibakteriyel özelliği ile ağızda oluşabilecek her türlü bakteriyi yok edebilecek güçtedir.

Ağızda oluşan herhangi bir enfeksiyon durumunda da bu özelliği sayesinde etkili olarak rahatsızlığı azaltır.

Tabii ki ne kadar sağlıklı olursa olsun doktor gözetiminde ilerlemek uygundur diyebiliriz.

Yüksek antioksidanlar

D-limonen ve C vitamini açısından zengin olan limon kabuğu antioksidan yönüyle de yüksektir.

Bu antioksidanların alımı kalp rahatsızlıkları ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların azalmasında etkili role sahiptir.

Yapılan bazı deneylerde de limon kabuğunun diğer narenciyelerden daha yoğun antioksidan özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Bağışıklık güçlendirir

Limon kabuğu içerdiği flavonoid ve C vitamini ile bağışıklığı güçlendirmede başarılıdır.

Bağışıklığı güçlendirecek çeşitli yollar olsa da limonun en ufak miktarda kabuğunu tüketmek bile bağışıklığınıza büyük katkılarda bulunur.

Kalp sağlığı gelişir

Kalbe bağlı olarak ortaya çıkan yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve obezite günümüzde en çok ölüme götüren rahatsızlıklar arasında görülmektedir.

Araştırmalar sonucunda limon kabuğu tüketiminin bu rahatsızlıkların oluşma riskini düşürür.

Limon kabuğu içerdiği D-limonen ile kan şekerini, kötü kolestrol düşürür.

Safra taşlarını tedavi eder

Limon kabuğunun içerdiği D-limonen sertleşmiş olarak safra kesesinde bulunan taşlara iyi gelerek safra problemleri yaşayanların rahatsızlığını hafifletebilmektedir.

Not:

Yukarıda paylaştığımız bilgiler doğru olsa da bu tarz düzenli tüketim yapacağınız gıdaları doktor gözetiminde tüketmeniz tavsiye edilir.

Sağlıkla kalın!