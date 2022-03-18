Sadece koklamanız yeterli! Sinüsleri pırıl pırıl yapan papatya kürü...

Özellikle kış aylarında sinüslerin dolması nedeniyle rahat nefes almaya hasret kalanlar için papatya kürü mucizevi sonuçlar yaratıyor. İşte sinüzite derman olan papatya kürünün tarifi...

Sinüzit, mevsimsel olarak en sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Sürekli burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı ile sosyal hayatı dahi zehir eden sinüslerin, düzenli olarak temizlenmesi gereklidir.

Sinüzit genellikle üst solunum yollarından sinüslere yayılmış bir soğuk veya grip virüsünün sonucunda oluşur. Halk arasında saçın ıslak bırakılması ile görüldüğü rivayeti de vardır.

Burun kanallarında bulunan sinüsler enfeksiyon ve iltihap birikmesi sonucu tıkandığında şiddetli yüz ve baş ağrısına neden olur.

Sinüsler nasıl boşaltılır sorusunun yanıtı genellikle "tuzlu su" olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu yöntem, bazıları için yeterli olmayabiliyor.

Bu noktada "kır papatyası" işinize yarayabilir.

Kırların süsü papatya, çay olarak tüketilmesiyle insan sağlığına birçok fayda sağlıyor.

İşte sinüsleri temizleyecek, geniz akıntısını durduracak ve burun tıkanıklığını geçirecek "papatya kürü" tarifi...

SİNÜZİT GEÇİREN PAPATYA KÜRÜ

Sindirim sistemi, uyku düzeni, anksiyete, stres, kanseri gibi rahatsızlıklara iyi gelen papatya çayı, doğal bir alternatif olarak sıkça tercih ediliyor.

Ancak bu yararlarına ek olarak, papatya sinüzit tedavisinde de oldukça etkili sayılıyor.

Sıcak su içinde bekletilen papatyanın ortaya çıkardığı buharın solunması ile sinüzitin azaltıldığı görülmektedir.

TARİFİ:

Yarım litre kadar suyu geniş bir tencerede kaynatın. Bir avuç (2-3 çorba kaşığı kadar) kurutulmuş kır papatyasını kaynayan suyun içine koyun.

Hazırladığınız bu karışıma başınızı eğerek buharın solunum yollarınızı yumuşatmasını sağlayın.

Bu sırada başınızın üstünü bir havlu yardımı ile örterek buharın dışarı çıkmasını engelleyin. 5 dakika boyunca bu şekilde nefes alıp vermeye devam edin.

Sinüsleriniz rahatlayana kadar her gün bu yöntemi uygulayın.