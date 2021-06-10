Saf protein kaynağı: Peynir altı suyunun faydaları nelerdir?

Peynir altı suyu, peynir üretilirken kabın dibinde kalan, arta kalan sudur. Bu suyun faydaları saymakla bitmez. İşte saf ve kaliteli protein kaynağı peynir altı suyu hakkında bilmeniz gerekenler...

Çoğunlukla tabak ve kavanoz diplerinde gördüğümüz peynir sonrası kalan beyaz suyun peynir altı suyu sandığınızdan daha faydalı olabilir.

Gıda endüstrisinde toz haline getirilen peynir altı suyundan yiyeceklerin protein değerini artırmada faydalanılır.

Metobolizmayı ve mideyi yenileyici etkisi olan peynir altı suyunun, vücuttaki toksinleri atarak etkili bir kanser hücresi öldürücü etkisi olduğu da bilimsel verilerdendir.

Peki, peynir altı suyu nasıl yapılır, nasıl saklanır ve nasıl değerlendirilir? Peynir altı suyunun faydaları nelerdir? İşte tüm detaylar..

PEYNİR ALTI SUYU NEDİR?

Peynir altı suyu (WAY olarak telaffuz edilir) sütteki iki ana proteinden biridir. Peynir yapımı sırasında peynir pıhtılarından ve taze yoğurtun süzülmesinden kalınlaştırmak için dışarı atılan bulutlu, sarımsı sıvıdır.

Peynir altı suyu A, B ve C vitaminleri, demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Laktoz içerdiğini vurgulamak da bu noktada önemlidir.

PEYNİR ALTI SUYUNUN FAYDALARI

• İçeriğindeki protein metabolizmayı hızlandırır ve iştahı azaltarak kilo vermeye yardımcıdır.

• Yağsız kas kütlesini korurken yağ kaybını artırmaya yardımcı olur.

• Stres ve depresyon semptomlarını azaltır.

• Kansere karşı korur.

• Cilde iyi gelir.

• Hepatit semptomlarını azaltır.

• Kadınlarda rahim ve göğüs kanseri, erkeklerde prostat kanseri riskini düşürmesinde etkilidir.

• Kemik mineral yoğunluğunu artırır.

• Kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.

• HIV hastalarındaki bağışıklık sitemini güçlendirir.

• Diğer protein türlerine göre sindiriminin daha kolay olması ve bağırsaktan emiliminin hızlı olması diyet programlarında sıkça kullanılmasında etkilidir.

• Bebekler için üretilen sabun ve losyonlarda da kullanılır.

• Mide problemlerine iyi gelir ve şişkinliği giderir.

• Peynir altı suyundaki protein kan şekerini düşürerek Tip 2 diyabet hastalığının tedavisinde yardımcı olur.

• Vücuttaki kalsiyum emilimini artırdığından kemiklerin daha kuvvetli olmasını sağlar.

• İçeriğindeki laktoferrin enzimi antibiyotik etkisi göstererek mikropların oluşumu önler ve mikropların atılmasına yardımcı olur.

• Yapılan araştırmalarda, düzenli tüketilen peynir altı suyunun kandaki iltihaplanmanın göstergesi olan C-reaktif protein seviyelerini düşürmede yardımcı olduğu görülmüştür.

• İltihaplı bağırsak hastalığında yararlı etkileri vardır.

• Gelişim çağındaki çocukların boylarının uzamasını sağlar.

PEYNİR ALTI SUYU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 litre çiğ süt

4 yemek kaşığı ev yoğurdu ya da 4 yemek kaşığı sirke

Yapılışı:

1 litre çiğ ya da günlük sütü 15 dakika kadar kaynatın ve ocağı kısın. Tıngırdayan sütün içine yoğurdu ya da sirkeyi ilave ederek karıştırın. Süt kesilmeye ve topaklanmaya başlayacak. 10 dakika kadar biraz daha ılınmasını bekleyin ve ince gözenekli bir süzgeçle süzün. Süzgeç içinde 10-15 dakika daha süzülmesini bekledikten sonra loru alın. Kalan suyu tüketebilirsiniz.

PEYNİR ALTI SUYU DEĞERLENDİRME

Peynir altı suyunu poğaça, çörek, ekmek gibi hamur işlerinde kullanarak hem hoş bir tat elde edebilirsiniz hem de tariflerinizin besin değerini artırabilirsiniz.

Çorbalarına su yerine kıvam artırıcı olarak peynir altı suyu ekleyebilirsiniz.

Et marinasyon soslarında kullanabilirsiniz.

Eğer peynir altı suyunu 4-5 gün içerisinde tüketecekseniz cam kavanozlara doldurup buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak uzun süre kullanmak istiyorsanız, en iyi çözüm dondurarak saklamak.

Peynir altı suyunu karton bardaklara bölerek porsiyonluk bir şekilde ya da buz kalıplarında dondurabilirsiniz. Böylece ihtiyacınız olduğunda, istediğiniz miktarda dondurulmuş peynir altı suyunu derin dondurucudan alıp kullanabilirsiniz.