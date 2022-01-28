Safra kesesi ameliyatı sonrası için 5 iyileşme önerisi

Taş ya da kum birikmesiyle işlemez hale gelen safra kesenizi aldırdıysanız, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde dikkat etmeniz gerekenleri öğrenmeye ne dersiniz?

Safra kesesi ameliyatı hayatınızı çok fazla değiştirmez, ancak sorunsuz bir yelken açmak için diyet değişiklikleri yapmanız gerekebilir. Evet, safra kesesi alındıktan sonra rahat ve normal bir hayat yaşayabilirsiniz. Safra kesesi çıkarılması yaygın olarak uygulanan bir ameliyattır ve bunun için tıbbi terim kolesistektomidir.

Kolesistektomi yaptırmanın en yaygın nedeni safra kesesi taşlarıdır. Diğer nedenler arasında enfeksiyonlar, iltihaplar, safra kesesi polipi veya Whipple ameliyatı gibi başka bir ameliyatın parçası sayılabilir.

SAFRA KESESİ NEDİR?

Safra kesesi, karaciğerinizin hemen altında bulunan uzun kese benzeri bir organdır. Başlıca işlevi yağlı gıdaların sindirimine yardımcı olmaktır. Safra karaciğerde üretilir, ancak safra kesesi safrayı depolar ve konsantre eder ve gerektiğinde serbest bırakır. Safra, yiyecekleri parçalar ve yağların sindirilmesine yardımcı olur. Yemek yediğinizde, safra kesesi safrayı serbest bırakmak ve sindirim sürecine yardımcı olmak için sinyal alır.

Safra kesesi olmadan, tüm safra, doğrudan karaciğer ve safra kanalından ince bağırsağa akar. Bu, az yağlı gıda maddelerinin sindirimi için iyidir, ancak az önce yağlı, yağlı veya yüksek lifli yiyecekler yediyseniz, özellikle ameliyattan sonraki ilk günlerde sindirimi zorlaşabilir. Bu nedenle safra kesesi çıkarma ameliyatından sonraki ilk birkaç hafta yağlı yiyecekleri kısıtlamak önemlidir.

Safra kesesi ameliyatı olan çoğu kişi herhangi bir fark olmaksızın normal yaşantısına devam edebilir ve bazılarında hareket kısıtlaması, gaz, şişkinlik gibi sorunlar olabilir. Ancak tüm bu belirtiler geçicidir ve birkaç ay içinde geçer. Yapmanız gereken tek şey, vücudunuz metabolizmasını eksik organa göre ayarlarken, yediklerinize özellikle dikkat etmek. İşte, safra kesesi ameliyatından sonra bazı basit iyileşme ipuçları;

1. VÜCUDUNUZA İYLEŞMESİ İÇİN ZAMAN VERİN

Laparoskopik olarak ameliyat olduysanız, 24 ila 48 saat içinde eve gidebilirsiniz, ancak bu, doğrudan günlük rutininize dalacağınız anlamına gelmez. Vücudunuzun dinlenmesine ve ritmin tekrar gelişmesine izin verin. Ameliyattan sonra en az bir hafta dinlenmeniz önerilir.

2. AZ YAĞLI YİYECEKLER TÜKETİN

Ameliyattan sonraki ilk 2-3 gün az yağlı yumuşak yiyeceklerin tüketilmesi tavsiye edilir. Daha sonra normal bir diyete sahip olabilirsiniz, ancak en az 4 ila 6 hafta boyunca yağ oranı düşük olduğundan emin olun. Daha küçük porsiyonları tercih edin ve derin yağda kızartılmış yiyeceklerden kaçının. Derin yağda kızartılmış yiyeceklerin yağ oranı yüksektir ve sindirimle ilgili sorunlara neden olur. Düzenli aralıklarla az yağlı yemekler alın. Et, peynir, yüksek yağlı süt ürünleri, pizza, hamburger, köfte, çikolata, cips, sos vb. şeylerden uzak durun.

3. LİF ALIMINI KONTROL EDİN

Lif önemlidir, ancak safra kesesinin alınmasından sonra yüksek lif içeriği şişkinlik ve gazlı mideye neden olabilir. Bu nedenle brokoli, karnabahar, fasulye, kuruyemiş, tam tahıllı veya tam buğday ekmeği, yüksek lifli tahıllar, baklagiller, filizler vs. gibi gıdaları azaltın. Bunların hepsini orta derecede tüketin.

4. KAFEİN ALIMINI SINIRLAYIN

Çay, kahve ve gazlı içecekler mide asitlerinin üretimini arttırır ve gaz oluşumunu arttırır. Artık midede normal miktarda safra bulunmadığından, bu karın ağrısı ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabilir. Ameliyat sonrası 2 aylık periyotta bu tarz içeceklerden uzak durmakta fayda var.

5. NE YEDİĞİNİZİ TAKİP EDİN

Sindirim sisteminize uyan ve uymayan yiyecekleri not edin. Yeme kalıplarını araştırın ve diyetinizi buna göre uyarlayın. Böylelikle hangi yiyeceklerin sizi rahatsız ettiğini keşfedebilirsiniz. Unutmayın, ameliyat sonrası herkes için farklı yiyeceklere karşı tolerans oluşabilir.