Sağlığı etkileyen sessiz tehdit: Magnezyum eksikliği

Magnezyum eksikliği vücudun dengesini etkiliyor...

Magnezyum, hücrelerin enerji üretiminde, kas ve sinir sisteminin düzenli çalışmasında ve kalp sağlığının korunmasında önemli bir yere sahiptir.

Günlük beslenmede yeterli alınmadığında veya vücuttan fazlaca atıldığında, bir süre sonra çeşitli uyarı sinyalleri belirmeye başlar.

Bu belirtiler genellikle yavaş gelişir ve fark edilmediğinde yaşam kalitesini düşürür.

İşte magnezyum eksikliğinde en sık görülen sekiz belirti...

1. KAS KRAMPLARI VE KAS SEĞİRMELERİ

Vücutta magnezyum seviyesi azaldığında kaslar normal şekilde gevşeyemez.

Bu durum özellikle bacak ve kol kaslarında ani kramplar ya da küçük seğirmelerle kendini gösterebilir.

Uzun süreli eksiklikte bu kas kasılmaları sıklaşabilir.

2. SÜREKLİ YORGUNLUK VE HALSİZLİK HİSSİ

Yeterli uyku alınmasına rağmen geçmeyen halsizlik, bitkinlik veya enerji düşüklüğü, magnezyum eksikliğinin habercisi olabilir.

Vücut enerjisini üretmekte zorlandığı için kişi gün içinde dinlenmesine rağmen yorgun hisseder.

3. ELLERDE VE AYAKLARDA UYUŞMA

Sinir sistemi, magnezyum seviyesine oldukça duyarlıdır.

Bu mineralin yetersizliği, sinir iletimini etkileyerek ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya geçici uyuşma hissine yol açabilir.

Özellikle uzun süre oturulduğunda bu belirti daha belirgin hale gelebilir.

4. UYKUYA GEÇMEDE ZORLUK VE HUZURSUZLUK HİSSİ

Magnezyum, rahatlamayı destekleyen bir mineraldir.

Eksikliğinde uykuya dalmak zorlaşır, gece uyanmaları artar ve sabah dinlenmiş hissetmek zorlaşır.

Ayrıca sinirlilik ve iç huzursuzluğu da bu eksiklikle birlikte görülebilir.

5. SIK TEKRARLAYAN BAŞ AĞRISI VE BAŞ DÖNMESİ

Magnezyum eksikliği, baş ağrısı ataklarının sıklaşmasına ve migren benzeri ağrıların daha şiddetli hissedilmesine neden olabilir.

Bazı kişilerde baş dönmesi ve dengesizlik hissi de bu dönemde eşlik eder.

6. KALP RİTMİNDE DENGESİZLİK VEYA ÇARPINTI HİSSİ

Magnezyum, kalp kasının düzenli çalışmasını destekleyen önemli bir mineraldir.

Eksikliğinde kalp atışlarında düzensizlik, ritim bozukluğu veya çarpıntı hissi yaşanabilir.

7. İŞTAH AZALMASI VE MİDE RAHATSIZLIKLARI

Magnezyum eksikliği iştahı azaltabilir, mide bulantısı veya zaman zaman hazımsızlık hissine yol açabilir.

Bu belirtiler özellikle uzun süredir dengesiz beslenen veya fazla kafein tüketen kişilerde sık görülür.

8. ODAKLANMA GÜÇLÜĞÜ VE RUH HALİ DEĞİŞİMLERİ

Zihinsel yorgunluk, unutkanlık, dalgınlık veya ani ruh hali değişimleri magnezyum eksikliğinin diğer göstergeleri arasındadır.

Yetersiz magnezyum, beynin stresle başa çıkma becerisini azaltarak kişide gerginlik hissi yaratabilir.