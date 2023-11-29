Sağlığımız pamuk ipliğine bağlı! Bakın önemli hastalıklar nasıl gözden kaçıyor… Hastanelerde yapılan en büyük hatalardan biri de radyolojik tahliller. Doktorların neredeyse her hasta için ilk tercihi olan radyoloji testlerinde hayati olan hastalıklar gözden kaçıyor..

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Radyolojik tahlillerin en fazla ve gereksiz yapıldığı ülkelerin başında ülkemiz yer alıyor. Tecrübesiz radyoloji teknikerleri ve öğrencilerinin hazırladığı radyoloji raporları ne yazık ki uzman bir doktor görüşü olmadan hazırlanıyor. Hazırlanan raporlar branş doktorları tarafından değerlendirildiğinde ise ne yazık ki hayati bir hastalık gözden kaçmış olabiliyor.

Bu durum çeşitli önemli hastalıkların geç teşhis edilmesine neden oluyor. Türk Radyoloji Derneği ise artık içinden çıkılmaz hale gelen durum hakkında açıklama yaptı.

Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Can Çevikol, “Özellikle hastane yönetimlerinin baskısıyla cihazlarda çok fazla tetkik yapılması yönünde meslektaşlarımız zorlanmakta. Bu da çekim süresinin kısalmasına ve o tetkikin doğru tanıya yardımcı olmaktan uzakta olmasına neden oluyor. Bazen bir radyoloji doktorunun bir gün içerisinde 2 bin, 3 bin raporda imzası olduğunu duyuyoruz. Fakat bu raporu o hekimler yazmıyor. Radyoloji teknikerleri ya da radyoloji öğrencileri gibi yetkin olmayan insanlar bu raporları doktor adına yazıyor. Bu da önemli hastalıkların gözden kaçmasına neden oluyor” dedi.