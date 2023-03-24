Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'a temeli atılan hastanelerin detaylarını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da bugün temeli atılan İskenderun Devlet Hastanesi, Defne Devlet Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesi'nin 10 Mayıs'ta hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Haber Merkezi

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor..

11 ilde 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremlerde, en çok yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay idi..

Depremin ardından bir ay geçmişken, diğer illerde olduğu gibi Hatay'da da depremzedeler için kalıcı konutlar ve hastanelerin temelleri atılmaya başlandı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni düzenlendi.

Törenin ardından Hatay'da açılacak yeni hastanelerin özellikleri ve projeleri netleşti.

Bakan Koca, hastanelerin projelerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, bugünkü törenle Antakya Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Acil Durum Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesinin temellerinin atıldığını, ayrıca Hatay'ın yeni yerleşim yeri Gülderen'de de 1000 yataklı bir şehir hastanesi kurulacağını anımsattı.

600 yataklı sismik izolatörlü İskenderun Devlet Hastanesi

Bakan Koca, İskenderun Devlet Hastanesiyle ilgili yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İskenderun Devlet Hastanesi 600 yataklı, sismik izolatörlü. Üçüncü basamak sağlık hizmeti verilecek bu hastanede 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathane, 113 poliklinik, onkoloji merkezi, kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak.

300 yataklı Defne Devlet Hastanesi

Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesiyle ilgili yaptığı paylaşımında da şu ifadeleri kullandı:

300 yatak kapasiteli olarak planlandı. 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi ve tüm branşlarda hizmet verecek donanımı olacak. Sadece 60 gün içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

400 yataklı Antakya Devlet Hastanesi

Bakan Koca, Antakya Devlet Hastanesiyle ilgili yaptığı paylaşımında da şu ifadeleri kullandı: