Sağlık Bakanı Koca: 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti sağlandı

AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta seçmenlere sunulan hizmetten bahsetti.
Koca, yaklaşık 10 bin hastaya söz konusu hizmeti sunduklarını söyledi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri paylaştı:
Toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlandı
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2 bin 264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3 bin 171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3 bin 110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, 1125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır.
Teşekkür etti
Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
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