Sağlık Bakanlığı açıkladı! Korkulu rüya geldi; O illet artık Türkiye'de... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı

ensonhaber.com

Koronavirüs kabusu yeniden gündemde...

Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum listesinden çıkardığı koronavirüs, varyantlarıyla ortaya çıkıyor.

Bu kez tehlikenin adı Eris...

İlk olarak İngiltere'de görülen ve akabinde hızla yayılan Eris virüsü, boğaz ağrısı ile ortaya çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı, Eris'in şimdiye kadar Türkiye'de görülmediğini açıklamıştı. Asya, Avrupa ve Amerika'da etkili olan Eris için son dakika haberi geldi.

Artık Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı

Bakan Koca, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.

Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.