Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjanları belli oldu mu? Hemşire ve ebe adayları...

Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjanları belli oldu mu? Hemşire ve ebe adayları...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı akabinde atama yapılacak olan branşlar araştırılıyor. Peki atama branşları ve kontenjanları belli mi, ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı atamaları binlerce sağlıkçı tarafından dört gözle bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin yaptığı temmuz ayındaki açıklamada "2-3 ay içinde atama ilanını yayımlanacak. Geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." demişti.

Sağlık personelleri atama takvimi ve branş dağılımına ilişkin detayları araştırıyor. Atanma hayali kuran hemşire, ebe ve sağlık mezunları "Sağlık Bakanlığı atama başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atama kadro ve branş dağılımı ne zaman belli olur?" sorularına yanıt arıyor.

Sağlık Bakanlığı 2021 personel atamalarında en yüksek payın hemşirelere ayrılması bekleniyor.

Peki Sağlık Bakanlığı atama branş dağlımı ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman belli olur? İşte son gelişmeler...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BRANŞ VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı personel alımlarına yönelik ilan henüz yayınlanmadı.

Konuya ilişkin sağlıkçıları sevindiren açıklamalarda bulunan Bakan Koca "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim." dedi.

Bakan Koca'nın da açıklamasında belirttiği üzere sağlık personeli atamalarına ilişkin branş ve kontenjan bilgisi önümüzdeki günlerde belli olacak.