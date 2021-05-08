Sağlık Bakanlığı hidroksiklorokin ilacını virüs tedavisinde kullanımını durdurdu

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ve sıtma ilacı olarak bilinen etken maddeli ilaç, Sağlık Bakanlığı artık koronavirüs hastalarına verilmeyecek.

Koronavirüsle mücadelede kullanılan ilaçlardan biri de sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokindi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavi rehberini güncelleyerek tedavide kullanılan ilaçlarda değişikliğe gitti.

HASTANELERDE VERİLMEYECEK

Alınan yeni karara göre, etkinliği ve yan etkileri bir süredir tartışılan hidroksiklorokin ilacı, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak.

Koronavirüs hastalarına evde veya hastanede bu etken maddeli ilaç verilmeyecek.

SITMA İLACI HİDROKSİKLOROKİNİN İŞLEVİ

Kinin, kına kına kabuğu, Rubiaceae familyasından Cinchona türlerinin kabuklarına verilen isimdir. Bu ağaçlar Güney Amerika’ya endemik olmasına rağmen Bolivya, Guatemala, Hindistan, Endonezya, Tanzanya ve Kenya gibi pek çok tropik bölgede kültürü yapılmaktadır.

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.