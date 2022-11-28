Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.3234
-0.43%
Dolar
18.6196
-0.08%
Altın
1.049
-0.21%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.301
0.29%
BTXN Coin
5.87
0.34%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de

    Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de

    Sağlık Bakanlığı'nın 30 bin sağlık personeli, 11 bin 317 işçi ve 1183 sözleşmeli personel alımı için ilanı yayınlandı.
    • 28.11.2022 - 00:32
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 01:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçılara müjdeyi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

    85 bin sağlık çalışanı alımında, 31 bin 183'ü sözleşmeli, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere ilk etapta 42 bin 500 kişinin alımı için harekete geçildi.

    İlan, Resmi Gazete'de yayınladı

    Sağlık Bakanlığı 30 bin sağlık personeli, 11 bin 317 işçi ve 1183 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

    Başvurular 28 Kasım - 2 Aralık arasında

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

    30 bin sağlık personeli alımı için ise adaylar 30 Kasım-5 Aralık arasında tercih yapacak.

    İlan için tıklayın

    Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete de #1

    Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete de #2Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete de #3

    Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete de #4


    Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU için geri sayım
    İç Haber

    Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU için geri sayım

    Enzo Fernandez'den Meksika'ya klas gol
    Dünya Kupası

    Enzo Fernandez'den Meksika'ya klas gol

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir