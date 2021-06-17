Sağlık Bakanlığı yanıtladı: Hamileler ve emziren anneler aşı olabilir mi?

Aşı uygulamalarının hız kazanmasıyla birlikte hamileler ve emziren annelerin koronavirüs aşısı olup olmayacağı konusu tekrar gündemdeki yerini aldı. Peki hamileler ve emziren anneler aşı olabilir mi?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulamaları, hem dünyada hem de Türkiye'de hız kesmeden devam ediyor.

Aşı yaşının 35'e kadar inmesi ve SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşı programına dahil edilmesiyle birlikte bir an önce eski normale dönmek isteyen vatandaşlar, hastanelere akın etti.

17 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Türkiye'de, 37 milyon 600 bin civarında kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

Bu noktada hamileler ve emziren annelerin covid-19 aşısı olup olamayacağı ve korona aşısından sonra nelere dikkat etmeleri gerektiği büyük bir merakla araştırılıyor.

Peki hamileler ve emziren anneler aşı olabilir mi? İşte detaylar...

HAMİLELER KORONAVİRÜS AŞISI OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden, aşı süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gebelikte inaktif Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmadığı belirtildi.

Covid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabileceği ve aşının hamileliğin ilk üç ayında uygulanmasının tercih edilmediği bilgisi verildi.

EMZİREN ANNELER KORONAVİRÜS AŞISI OLABİLİR Mİ?

Emzirme döneminde Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmadığı ve koronavirüsü ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabileceği belirtildi.

Ayrıca aşı yaptırmadan 10 gün içinde bir Covid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmayacağı bildirildi.

HAMİLELER AŞI SONRASI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Aşı yaptırmaya karar veren anne adaylarının, Covid-19 aşısı uygulandıktan sonra dikkati elden bırakmaması gerekmektedir.



Aşılandıktan sonra da;