Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alacağını açıklamıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları bugün açıklandı.

KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih işlemleri 30 Kasım'da başladı, 5 Aralık'ta sona erdi.

Sağlık Bakanlığı başvuruları açmadan önce ise 31 bin 183 sözleşmeli personel alacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda da sağlık bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler, başvuru sonuçlarını beklemeye başlamıştı.

Sonuçlar açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek.

Bakan Koca: Ailemize hoşgeldiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

"Ailemize hoşgeldiniz" diyen Bakan Koca, bakanlığın bünyesine alınan 31 bin 183 yeni personelle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Ordumuza güç katacak"

"KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak."