Sağlık Bakanlığı'ndan 'Dumansız Türkiye' temalı kampanya

Tütün kullanımı, Türkiye’de ve dünyada önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanser türü, kalp-damar hastalıkları ve KOAH gibi ciddi sağlık sorunlarının temelinde sigara ve diğer tütün ürünleri yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı verilerine göre, Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 34,8’i tütün ürünü kullanıyor. Her yıl yaklaşık 100 bin kişi, tütüne bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Bu tabloya karşılık, Sağlık Bakanlığı “Dumansız Türkiye” vizyonunu hayata geçirdi. Bu vizyon, bireyleri tütün bağımlılığından kurtarmayı, sağlıklı yaşamı teşvik eden bir toplum oluşturmayı amaçlıyor. Vizyon doğrultusunda hazırlanan 2024-2028 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile özellikle gençlerin tütün ürünlerinden korunması hedefleniyor.

SİARA BIRAKMA HİZMETLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Tütünle mücadelede en önemli adımlardan biri, vatandaşlara sunulan sigara bırakma hizmetlerinin yaygınlaştırılması oldu. 2009’da 62 olan sigara bırakma polikliniği sayısı, 2024 Haziran sonu itibarıyla 671’e ulaştı. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı da bu süreçte etkin rol oynamaya devam ediyor.

Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar, 2011’den bu yana uygun hastalara ücretsiz sunuluyor. Bu yıl şimdiye kadar 72 bin 752 kişi bu ilaçlardan ücretsiz olarak faydalandı.

20 Mayıs - 10 Temmuz tarihleri arasında yürütülen “Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir” kampanyası kapsamında 188 bin 760 tütün kullanıcıya ulaşıldı; bunlardan 168 bin 601’i sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi. Kampanya döneminde poliklinik başvurularında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 oranında artış yaşandı.

YENİ HİZMET: YERİNDE VE UZAKTAN SİGARA BIRAKMA DANIŞMANLIĞI

Sağlık Bakanlığı, sigara bırakmak isteyen ancak sağlık kuruluşlarına gidemeyen bireyler için iki yeni hizmet başlattı. İlki, kamu kurumlarında görev yapan personele yönelik "Yerinde Sigara Bırakma Danışmanlığı" hizmeti. Uygulama ilk etapta Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nda başlatıldı. Hedef, bu hizmeti tüm kamu kurumlarına yaymak.

İkincisi ise, çeşitli nedenlerle polikliniklere başvuramayan bireyler için uzaktan sigara bırakma danışmanlığı. Böylece herkesin bu hizmetlere erişimi kolaylaştırılıyor.

“Dumansız Türkiye” vizyonuyla atılan adımlar, hem bireylerin sağlığını korumayı hem de toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.